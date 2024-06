Regele Charles își sărbătorește ziua de naștere de două ori pe an. Care este motivul

este singura persoană din lume cu două zile de naștere pe an. Aceasta este o tradiție veche de secole, însă, în acest an, vor fi anumite schimbări din cauza sănătății precare a monarhului.

De ce Regele Charles își sărbătorește ziua de naștere de două ori pe an

Pe 14 noiembrie se împlinesc 75 de ani de la nașterea Regelui Charles al III-lea. Cu toate acestea, monarhul își sărbătorește ziua de naștere de două ori pe an.

În acest an, parada de ziua de naștere a Regelui Charles are loc sâmbătă, 15 iunie, și va cuprinde o demonstrație spectaculoasă prin centrul Londrei. În urmă cu sute de ani, Trooping the Colour era o paradă militară, în cadrul căreia grupuri mari de soldați ieșeau în stradă pentru a onora munca pe care o făceau, apărând și având grijă de bunăstarea țării, scrie .

Ulterior, acest eveniment a fost asociat pentru prima dată cu ziua de naștere a Regelui George al II-lea, astfel, din secolul al XVIII-lea, a luat naștere tradiția festivităților duble pentru ziua de naștere a regilor și reginelor Marii Britanii.

Ce schimbări vor fi în acest an

Spre deosebire de anii anteriori, în 2024, din cauza sănătății precare a monarhului și prințesei Kate Middleton există anumite schimbări.

Mai exact, Regele Charles nu va mai călări un cal, așa cum se obișnuiește, ci va opta pentru o trăsură, pentru a fi mai sigur și mai confortabil, în care va fi însoțit de .

Pe de altă parte, Prințesa de Wales va lipsi de la eveniment și va rămâne departe de ochii publicului.