Scandal în campania prezidențială din SUA: Piesa ‘My Heart Will Go On’, redată fără permisiunea lui Celine Dion

Celine Dion și-a exprimat nemulțumirea pentru faptul că piesa ei emblematică „My Heart Will Go On”, cunoscută din coloana sonoră a filmului „Titanic”, a fost redată în timpul unui miting de campanie al lui Donald Trump, care a avut loc în Montana.

While the crowd in Montana waited for Trump to take the stage at his rally, ‘My Heart Will Go On’ from Titanic started playing. The unique song choice caused quite a stir online, with many questioning why a political campaign would choose to play a song associated — Asfand Yar ( Mr ) (@NameInDM)

Pe rețelele sociale, echipa de management a lui Céline Dion împreună cu casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au declarat că utilizarea melodiei „My Heart Will Go On” în contextul mitingului a fost neautorizată și că artista nu este de acord cu folosirea piesei sale în campania electorală.

„Echipa de management a lui Céline Dion şi casa ei de discuri, Sony Music Entertainment Canada Inc, au luat cunoştinţă de utilizarea neautorizată a videoclipului, înregistrării, interpretării muzicale şi imaginii lui Céline Dion cântând „My Heart Will Go On” la un miting de campanie Donald Trump / JD Vance în Montana. Această utilizare nu este autorizată în niciun caz, iar Céline Dion nu aprobă această utilizare sau orice altă utilizare similară…Şi serios, chiar acest cântec?” – este mesajul transmis de echipa artistei.

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… — Celine Dion (@celinedion)

Comparații ironice între soarta Titanicului și a politicienilor din actuala campanie prezidențială

Folosirea melodiei a stârnit reacții diverse, incluzând batjocură și amuzament din partea susținătorilor democratei Kamala Harris, unii dintre aceștia făcând paralele între soarta tragică a personajelor din „Titanic” și campania candidatului republican.