Școala vieții pentru Elena Chiriac, dezvăluiri șocante: „Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse”

Elena Chiriac este una dintre cele mai faimoase și scandaloase vedete de la Survivor România. Bruneta este cunoscută publicului larg pentru comportamentul excentric pe platourile emisiunilor de Top. Tânăra recunoaște că a avut o viață grea și a luptat mult pentru succesul pe care l-a obținut.

Momente cumplite pentru Elena Chiriac

Ex-concurenta de la Survivor a avut un moment de sinceritate și a povestit despre cea dificilă perioadă din viața ei. Se pare că vedeta a căzut în capcana depresiei, dar a reușit să o depășească și să revină la viața normală.

“A fost foarte greu. Nu voi putea uita vreodată greutățile la care eu și mama am fost supuse. Noi ne-am dorit să o luăm de la zero și am trecut prin toate etapele pentru a ajunge la un trai bun.

Mi-a fost foarte greu să mă adaptez într-un mediu nou, cu oameni complet străini. Am trecut pentru prima oară prin depresie și am învățat să trăiesc cu puțin.

Acum suntem fericite, trăim noi două cu pisica mea, Cassandra, dar până la a fi bine . Mi-am făcut prieteni, dar a durat ceva.

Inițial, mă simțeam mai apropiată de românii pe care îi cunoșteam, eram mai comodă. Ulterior, după ce m-am acomodat mai bine cu limba engleză, am început să fiu mai deschisă”, a dezvăluit Elena Chiriac pentru viva.

Elena Chiriac a venit cu „traume” de la Survivor

Elena a fost învinsă în finală de rivalul său Alex Delea, plasându-se pe locul doi. Ea a avut parte de , dar au fost și persoane care nu și-au dorit câștigul acesteia. După întoarcerea din Republica Dominicană, tânăra a mărturisit că s-a confruntat cu probleme de acomodare.

S-a obișnuit să supraviețuiască în condiții grele, a dormit pe unde a apucat și a avut puțină mâncare la dispoziție, iar întoarcerea la confortul de acasă pare să-i dea bătăi de cap.

Deși are o săptămână de când s-a întors în România, tânăra a povestit pe rețelele de socializare că se reacomodează treptat. Încă nu poate dormi în pat, așa că și-a improvizat un loc pentru odihnă pe jos.

„Să vi-o zic pe aia mai bună, nici în pat nu dorm. Dorm pe lângă pat, mai exact, sunt pe jos, pentru că încă n-am ajuns la pasul ăsta. Nu glumesc. Nu pot să dorm pe saltea încă”, a explicat pe pagina ei de Instagram, potrivit