Victor Slav, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la Asia Express. Ce nu s-a văzut, de fapt, la TV: „Eu asta vreau să spun” (VIDEO)

și , iubita lui, au participat împreună în noul sezon al emisiunii Asia Express, prezentată de Irina Fodor.

Împreună au trecut prin nenumărate provocări, însă, pentru ei, cea mai grea probă dintre toate a fost cea în care au trebuit să meargă pe bicicletă.

Victor Slav, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la Asia Express

Victor Slav a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, atunci și cum a reușit echipa să ajungă de pe drum în lac.

De curând, Victor a fost invitat în cadrul podcastului realizat de Giani Kiriță, unde a vorbit despre întreaga experiență Asia Express și a dat mai multe detalii și despre proba cu bicicleta. Victor Slav a mărturisit că Selina nu știe să meargă pe bicicletă, potrivit .

„Da, pot să spun că este femeia care mă echilibrează. Acolo a fost un dezechilibru total (incidentul din Asia Express – n.r). De ce spun că nu aveai cum să echilibrezi? Pentru că dacă așa a fost să se întâmple, așa s-a întâmplat. Noi am ajuns acolo primii. La panou, acolo, trebuia să ne alegem bicicleta. Ea nu știe să meargă pe bicicletă. Apropo de asta, ca o mică paranteză, înainte să plecăm la Asia, i-am zis: «hai să te învăț să mergi pe bicicletă», parcă știam. Am ajuns acolo, hai să ne alegem bicicleta (…)

Luăm caleașca. Ea se suie în caleașcă precum o ducesă și eu plec de pe loc, îți dai seama că oamenii nu au cum să pună toate fazele, e foarte mult, am plecat de pe loc și în 20 de metri era să cădem iar, lasă ce ai văzut tu. Nu aveam frâne, iar ghidonul ală, la un moment dat, când tu făceai stânga, el se ducea foarte mult în stânga. Tu dădeai și el pleca cu totul. Era bicicletă monument, din 1903. Avea anumite defecțiuni, după cum s-a văzut. E, pe filmare acolo ai impresia că eu am tras stânga și ne-am dus efectiv în apă, dar a fost un cumul de factori, eu asta vreau să spun”, a povestit Victor Slav.

Selina, despre relația cu Victor Slav, după Asia Express

Selina a dezvăluit în urmă cu ceva timp cum a schimbat-o experiența Asia Express și cum e relația ei cu Victor, după ce au trăit acolo.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsă de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…)

Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat OK”, a mai declarat iubita lui Victor Slav.