Ionuț Dolănescu, dat în judecată de Horia-Roman Patapievici! E „război total” după renovarea făcută de artist în casa moștenită de la tatăl său

Ionuț Dolănescu și-a transformat podul casei în mansardă, dar vecinii din blocul de lângă reclamă că lumina soarelui nu mai ajunge în locuințele lor după renovarea făcută de artist în casa moștenită de la tatăl său, scrie Cancan.ro, care menționează că scriitorul Horia-Roman Patapievici, președintele asociației de proprietari din bloc, susține cauza reclamațiilor.

Ionuț Dolănescu, dat în judecată de Horia-Roman Patapievici și vecinii săi

Ionuț Dolănescu a moștenit casa din centrul Capitalei de la tatăl său, în urma unui proces în care și-a despăgubit fratele vitreg cu 100.000 de euro pentru a putea să păstreze locuința.

Ionuț Dolănescu a început să o renoveze, iar podul de 200 mp a fost transformat în mansardă. Totuși, mai mulți locatari din blocul de lângă sunt nemulțumiți de decizia artistului.

Ei reclamă că lumina soarelui nu mai ajunge în apartamentele lor din cauză că a fost înălțat podul casei lui Dolănescu. Aceștia susțin că, din această cauză, valoarea locuințelor a scăzut cu peste 100.000 de euro.

Vecinii l-au dat în judecată pe Ionuț Dolănescu și cer anularea autorizației de construcție și demolarea mansardei.

Printre ei se numără și scriitorul Horia-Roman Patapievici, cel care în 2005 era numit de președintele Traian Băsescu la conducerea Institutului Cultural Român.

Ce spune Ionuț Dolănescu despre Horia-Roman Patapievici

Patapievici locuiește în blocul respectiv și este chiar președintele asociației de proprietari.

„Nu îl cunosc personal pe domnul Patapievici, dar știu cine este și n-am avut niciodată nicio altercație cu dânsul. Știu că locuiește acolo în bloc, dar nu prea ne întâlnim. Eu am tot respectul pentru dânsul”, a declarat Ionuț Dolănescu pentru .

Artistul susține că avea toate aprobările necesare la startul lucrărilor și că nu a înălțat casa, ci pur și simplu a amenajat mansarda.

„Am reconstruit-o cu un arhitect, am avut toate autorizațiile necesare. Nu am luat autorizație de la primăria de sector, ci de la Primăria Municipiului București. Vă dați seama că în centrul Bucureștiului nu puteam eu să construiesc așa, după ureche. Se susține că m-am înălțat, dar eu nu am făcut un etaj. Pur și simplu, podul l-am transformat într-o mansardă locuibilă, pentru că era păcat să țin 200 de metri de pod nelocuite. Culmea este că umbra este pe casa mea, deci ar trebui să mă plâng eu de lumină, mai ales că blocul are 4 etaje și este mai înalt decât casa mea”, a mai declarat Ionuț Dolănescu pentru Cancan.ro.