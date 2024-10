Cătălin Bordea și Spike „se întrec” în surprize pentru partenerele lor. Ce cadou atipic a primit iubita cântărețului

Livia Eftimie și Spike formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi și-au început relația după ce Livia și Cătălin Bordea au divorțat, chiar dacă Spike și celebrul comediant au fost foarte buni prieteni, mulți ani la rând.

Noua iubită a lui , Elena Ardeleanu, se bucură de numeroase atenții din partea bărbatului, care recent, a publicat o poză un buchet de flori, pe care fanii s-au gândit că îl va dărui iubitei sale.

Pe de cealaltă parte, și Spike îi face cadouri Liviei, însă ușor mai atipice. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram, o poză cu o plantă plină de ardei mici iuți.

„Mi-a luat Paul ‘flori’. Un buchet de ardei iuți”, a scris în dreptul fotografiei, potrivit .

Cătălin Bordea, despre divorț și relațiile „pansament”

Într-unul dintre podcasturile la care a fost invitat, Cătălin Bordea a vorbit despre cuplurile care se formează după ce unul sau ambii parteneri au trecut recent printr-un divorț. Comediantul era de părere că astfel de relații și implicit, cuplul Liviei Eftimie și a lui Spike, nu durează, pentru că, într-o astfel de conexiune, oamenii nu caută nimic altceva decât vindecare.

„Eu zic de ce am aflat la terapie, din cărți, nu știu ce… După un , tu ai tendința să te duci într-o nouă relație, instantaneu.

Total greșit! E aia pansament… Și tu stai acolo, practic, până când te vindeci, cât de cât.

De asta, la un moment dat, sunt oameni care intră într-o relație și într-un an, doi, se uită la fata aia și nu mai are nimic cu ea, nu mai are nicio treabă. Și zic: >

Bă, dar dacă facem acum, pe la 40 de ani…Dar se întâmplă. Și pur și simplu îți întârzii procesul de a sta singur, de a învăța ce se întâmplă cu tine.

Și, în același timp, folosești un om, că-l folosești. Fără să îți dai seama tu folosești omul respectiv ca să-ți ia ție gândul ăla, ieșiri, îți dă o chestie. Dar tu în timpul ăsta te vindeci și fix când te-ai vindecat, îi spui omului >”, a spus comediantul.