Șerban Copoț, dezvăluiri despre conflictul dintre Animal X și Laurențiu Duță: „Dacă vrei să-mi iei ce e al meu, mă bat până nu mai rămâne nimic. Ei au învățat asta pe pielea lor”

Șerban Copoț a vorbit într-un podcast despre perioada Animal X, despre cearta cu Laurențiu Duță și împăcarea ce a urmat la ani întregi după. Deși perioada, marcată de conflictul dus până în justiție, a fost una grea, Copoț nu o regretă deoarece a învățat mai multe lucruri din ea.

Șerban Copoț, despre cearta Animal X – Laurențiu Duță

scrie că trupa Animal X a ajuns să fie interzisă la radio și TV după ce a renunțat la contractul cu casa de discuri a lui Duță. La un moment dat, bătălia s-a mutat în tribunal.

„Viața de artist nu a tot timpul roz din punct de vedere financiar. Succesul pe care l-am avut a durat șapte ani. Noi am fost interziși pe radio, pe tv. Am avut niște probleme. Pentru noi a fost o luptă de supraviețuire. Din 2006 până în 2013 a fost doar în ciuda lor. Am stat și am băgat chitările în prize și am făcut ce am făcut noi”, a afirmat Șerban Copoț, în podcastul Ilincăi Vandici.

Membrii Animal X și Laurențiu Duță s-au împăcat abia după 11 ani.

„(Laurențiu Duță) a fost și el implicat în toată afacerea asta. Important e că ne-am împăcat. A fost o perioadă în care am greșit mult de ambele părți, dar după 11 ani s-a produs și împăcarea. S-au pierdut foarte multe. În loc să dezvoltăm o prietenie s-a dezvoltat o rivalitate în extrem și care n-a adus beneficii decât adversarilor. Asta a fost, caractere tare de la Constanța, bătălie, a ieșit cu fulgi. Dar asta e, ne-a conturat să fim ceea ce suntem azi”, a mai afirmat cântărețul.

Copoț: Eu am învățat că e bine să ții de ce e al tău

Șerban Copoț a mai spus că nu i se pare tristă acea perioadă deoarece a avut propriile lecții de învățat și și-a demonstrat că e un luptător: „Nu mi se pare trist. Mi se pare că a arătat faptul că ești gata să te lupți cu orice pentru ceea ce e al tău, iar eu nu am avut nicio problemă să mă bat cu oricine pentru ce e al meu. Mă bat până nu mai rămâne nimic. Dacă eu știu că ceea ce e al meu, este al meu, iar tu vrei să îmi iei pe nedrept, nu scapi de mine. Ei au învățat pe pielea lor treaba asta. Eu am învățat că e bine să ții de ce e al tău. Cât de puțin ar fi, este al tău. E bine să înveți și să știi să citești un contract, să știi să te poziționezi într-un litigiu și să argumentezi atunci când ai dreptate. Nu puțini artiști sunt care au rămas cu nimic. Sunt foarte puțini care au rămas cu ceva, de fapt. Dar eu din toată experiența aia pe viață, cu băieții din trupă. Între noi nu au existat momente de rătăcire”.