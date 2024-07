Adrian Cozma, după afirmația premierului despre „hărnicia prostului”: Marcel Ciolacu este într-o campanie electorală de un an jumate. Încearcă disperat să mai facă pe ultima sută de metri ce poate (VIDEO)

Deputatul PNL Adrian Cozma a comentat , marți, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, și l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că „este într-o campanie electorală de un an jumate, nu e de acum, și acum încearcă disperat să mai facă pe ultima sută ceea ce poate”.

Adrian Cozma (PNL), pe B1 TV: Marcel Ciolacu este în campanie electorală de un an jumate

Întrebat despre declarațiile premierului, deputatul PNL a spus: „Cred că a constatat toată lumea că domnul Ciolacu este într-o campanie electorală de un an jumate, nu e de acum, și acum încearcă disperat să mai facă pe ultima sută ceea ce poate, pentru că dânsul, știți foarte bine, a declarat că dacă vor fi alegerile în septembrie va candida, dacă temperatura e sub zero grade nu mai candidează în iarnă. Asta a spus dânsul acum ceva timp”.

„Acum sigur că i s-au încurcat un pic socotelile. Plus că mai există și problema aceasta legată de probleme cu adevărat reale, cum ar fi tranșa a 3-a din PNRR, unde din păcate încă nu știm nimic de cei 3,2 miliarde de euro, care ar trebui să vină în România, deși au fost cuprinși în bugetul previzionat pentru anul 2024. Astea sunt aspecte care contează”, a adăugat liberalul.

Adrian Cozma: Marcel Ciolacu face pe miratul când află de câte o problemă a guvernului pe care îl conduce

„Acum domnul Ciolacu, așa cum ne-a obișnuit, face pe miratul când află de câte o problemă a guvernului pe care însuși dânsul îl conduce – și toate aceste probleme e clar că despre fiecare a știut, așa cum a știut și de e-TVA, și de e-facturare, și de problema cu testarea antidrog. De toate aceste probleme știa domnul Ciolacu, doar că el se miră, face un caz din asta și apare după aceea ca salvator și mai dă niște declarații, niște fumigene. Asta face domnul Ciolacu, până la urmă, și trebuie să ne obișnuim acum cu această campanie care urmează, pentru că el este într-o campanie de imagine disperată”, a mai declarat deputatul PNL Adrian Cozma.