Adrian Cozma: PSD dăunează grav României și dăunează grav sănătății PNL. Noi avem un țel cu totul diferit față de ce are PSD-ul. Marcel Ciolacu nu face decât să-l copieze pe Dragnea (VIDEO)

Deputatul , vicepreședinte PNL, a avut o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, unde a discutat despre și discuțiile apărute între PSD și PNL.

Cozma a ținut să sublinieze că tot ce spune el de un an și ceva începe să observe și colegii săi de partid. „PSD dăunează grav României și dăunează grav sănătății PNL”, a precizat vicepreședintele PNL.

„Marcel Ciolacu nu face decât să-l copieze pe Dragnea”

Deputatul PNL a fost întrebat dacă ar putea colabora și după alegeri cu cei din PSD.

“Ceea ce vă spune astăzi președintele Partidului Național Liberal și văd că și întreaga conducere, eu vă spun de un an și mai bine, că PSD dăunează grav României și dăunează grav sănătății Partidului Național Liberal și cred că de mult trebuia să facem acest pas, dar este important să realizăm că avem un parcurs. Partidul Național Liberal are un țel cu totul diferit față de ce are PSD-ul. PSD-ul, unde există acel grup de interese, poate Paul Stănescu știe să ne spună mai bine ce înseamnă grupurile de interese din PSD și inclusiv domnul Ciolacu care, după cum bine știm, sunt foarte multe semne de întrebare, inclusiv la studiile dânsului și la asocierea, de exemplu, cu Omar Hayssam. Dar, acum, când noi discutăm, un lucru este cert. Axa răului a reușit să influențeze alegerile din România. Alianța răului a influențat deja alegerile în România în 2 județe, iar acum încearcă să influențeze toată România. De ce spun asta?

Prin vocea domnului Grindeanu, ministrul Transporturilor, om de seamă în PSD, ne-a anunțat acum 3 seri că n-are niciun fel de problemă să nominalizeze Partidul Social Democrat, dacă va câștiga Președinția, un prim-ministru de la UDMR. Așa a spus domnul Grindeanu și ne-a mai spus ceva foarte interesant. A mai spus că în județele Harghita, Covasna, unde UDMR, de ani de zile, de zeci de ani dorește să facă acea separație a acelor județe, acea enclavă în inima României, ei nu au o problemă să facă acest demers al UDMR, total împotriva constituției. Deci asta ne-a spus domnul Grindeanu.

Mai mult decât atât, observăm că după întâlnirea privată cu Viktor Orban a domnului Ciolacu, unde, domnul Viktor Orban, prietenul lui Vladimir Putin, afirma că este începutul unei bune prietenii cu Marcel Ciolacu. Deci, astăzi, este cert că o alianță se prevede deja, a anunțat-o Partidul Social Democrat, și anume, Alianța PSD-UDMR, totul pentru a face tot ceea ce este posibil din partea lui Marcel Ciolacu, de a obține voturile maghiarilor onești din Transilvania, dar eu cred că maghiarii din Transilvania nu vor putea fi păcăliți, pentru că maghiarii n-au votat niciodată stânga. Nu au votat niciodată PSD, este doar o încercare.

Marcel Ciolacu nu face decât să-l copieze pe Dragnea și pe Hrebenciuc și încearcă să îi păcălească pe maghiari, dar eu cred că nu vor fi păcăliți maghiarii în turul 2, să voteze cu Partidul Social Democrat”.