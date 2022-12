Adrian Năstase: Diplomația românească, una dintre cauzele pentru care n-am intrat în Schengen / Întrebat dacă i-a cerut cineva o opinie: Iohannis nu m-a sunat nici să-mi spună că-mi retrage decorația. A rugat pe cineva (VIDEO)

Fostul premier Adrian Năstase a declara marți, pentru B1 TV, că România deoarece votul din Consiliul JAI nu s-a întâmplat într-un moment potrivit, Austria a avut o anumită situație politică internă care i-a modelat atitudinea, iar diplomația română . Întrebat dacă cineva i-a cerut sfatul în această speță, dat fiind că a fost ministru de Externe, Năstase a răspuns că președintele Klaus Iohannis nu s-a sinchisit nici măcar să-l sune să-l anunțe că i-a retras decorația.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV.

De ce România nu a fost primită în Schengen. Năstase, despre cauzele acestui eșec de politcă externă

„Sunt trei cauze de care n-am ținut seama. Prima: faptul că am ajuns la un moment nepotrivit în ședința Consiliul JAI, după ce au apărut aceste valuri de migranți care au început să enerveze peste tot în UE. După ce, inițial, au fost utili ca forță de muncă, acum deja populația e iritată de ei cei vin din Siria, Afganistan etc.

Doi: e o chestiune legată de

Trei: felul în care a funcționat diplomația din România. Timp de un an de zile, ca să se ridice vizele pentru România în 2001 (pe 7 decembrie 2001 UE ridicat vizele pentru români – n.r.), am avut în fiecare ședință de guvern, săptămânal, pe ordinea de zi problema ridicării vizelor și am folosit ambasadele, oameni care s-au ocupat de ambasadorii stăini, am primit ambasadorii străini să ne povestească că-i nemulțumește în legătură cu România.

Sigur că această a treia cauză contează. Cred că e nevoie din nou să vedem calitatea liderilor, capacitatea lor de a acționa, de a relaționa”, a declarat fostul premier.

Adrian Năsase, ironii la adresa lui Klaus Iohannis

Întrebat dacă în această perioadă l-a căutat cineva din fruntea statului român să-i ceară o opinie privind procesul de aderare la Shengen, dat fiind că fost în trecut ministru de Externe, Năstase a răspuns: „Dl Iohannis, totuși, a făcut un lucru important: mi-a retras decorația pe care o luasem. Putea să-mi dea un telefon să-mi spună că-mi retrage decorația, dar n-a făcut nici asta. A rugat pe cineva”.

„Lucrurile și aici s-au complicat cumva, că nimic nu e gratuit în lumea politică europeană și mondială, să fim serioși…”, a afirmat fostul premier.

Întrebat dacă o potențială relație de amiciție între Bode, de exemplu, și omologul austriac ar fi contat în vreun fel în negociere, acesta a răspuns: „În momentul în care ai o anumită relație, ții seama și de interesele potențiale ale partenerului tău. De exemplu EADS ce fel de firmă e? Când discuți chestiunea Schengen vrei să iei o firmă să-ți rezolve chestiunile de frontieră din SUA, din Rusia, din China? Aau iei din zona asta cu care negociezi? Cine nu înțelege lucrurile astea nu trebuie să se ocupe de politică. Deci evident că statele cu care negociezi au interese, ai și tu interese, problema e dacă reușești să le rezolvi”.