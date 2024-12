Adrian Zuckerman: Dacă omul sprijinit de ruși ar deveni președinte, democrația și libertatea din România ar fi pierdute. Am citit numele eroilor care au murit la Revoluție și mi-a rupt inima. Nu putem lăsa să se întâmple așa ceva din nou! (VIDEO)

Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA la București, s-a numărat printre personalitățile care au participat, joi seară, la manifestația pro-democrație de la Universitate. Într-o intervenție pentru B1 TV, acesta a lansat un apel emoționant către români să-și apere democrația și a tras un semnal de alarmă cu privire la atacul cibernetic ce a vizat România în această perioadă de campanie electorală.

Zuckerman s-a născut în România, dar a plecat cu familia în SUA când avea doar 9 ani, pentru a scăpa de ororile comunismului. El a fost ambasador în România în perioada 2019-2021, numit de Donald Trump, în primul său mandat la Casa Albă.

Adrian Zuckerman, despre votul de duminică și apărarea democrației

„Dacă omul sprijinit de ruși (Călin Georgescu – n.r.) ar deveni președinte, eu cred că democrația și libertatea din România ar fi pierdute, cred că România nu va mai fi unul dintre cei mai buni aliați și prieteni ai Americii și ai Europei și ai atâtor alte țări democratice din lume.

Cred că acest om va da afară scutul de la Deveselu, forțele NATO și, din ce înțeleg, vrea să naționalizeze industriile străine și să elimine partidele politice și jurnaliștii…

Ar fi ceva groaznic… Trebuie să adaug că prima dată când am fost aici, în 2019, după ce am devenit ambasador, n-am fost departe de aici, am fost în Piață, în spatele Ministerului de Interne, și a trebuit să citesc numele eroilor care au murit acum 35 de ani la Revoluție. Mi-a rupt inima și le mulțumesc din suflet tuturor celor care au făcut acest sacrificiu și familiilor lor. Nu putem lăsa să se întâmple așa ceva din nou!

Orice candidat sprijinit de Putin și de Rusia nu poate fi acceptat în țara asta. Democrația e prea importantă, prea delicată, nu putem lăsa ca această persoană să devină președinte”, a declarat Adrian Zuckerman.

Zuckerman: România trebuie să invoce articolul 4 din Tratatul NATO în legătură cu atacul ce a vizat-o

Fostul ambasador a mai precizat că a fost informat din mai multe surse că există un atac cibernetic masiv împotriva României, unul „mult mai rău” decât ceea ce știm public, și e nevoie de o anchetă și luate măsuri ca așa ceva să nu se mai repete.

„Secretarul de stat Blinken azi și a spus că e foarte îngrijorat de acest atac la democrația română. Departamentul de Stat a trimis în această dimineață, Comisia Europeană a început o anchetă și împotriva TikTok. Sunt sigur că și ei o să facă și alte anchete, iar România trebuie să avizeze ceilalți membri NATO cu articolul 4, pentru a vedea ce se poate face pentru a respinge acest atac, pentru că a fost un atac masiv împotriva României și procesului democratic al României”, a mai declarat acesta.

Adrian Zuckerman a precizat, în final, că președintele-ales al SUA, Donald Trump, va susține mereu democrațiile lumii cu toată puterea sa.