Alexandru Dimitriu, despre „palatul împăratului” din Aviatorilor 86: „Atât PSD, cât și PNL au ascuns aceste lucruri pentru că erau în aceeași barcă cu Iohannis” (VIDEO)

Alexandru Dimitriu, candidat USR la alegerile parlamentare, a vorbit despre vila de protocol din Aviatorilor 86, joi, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și susține că „atât PSD, cât și PNL au ascuns aceste lucruri pentru că erau în aceeași barcă cu Iohannis”.

Alexandru Dimitriu (USR), pe B1 TV: Pentru această măgărie, și anume „palatul împăratului”, este vină comună PSD-PNL

„Nu este vina exclusiv a PNL pentru această măgărie, și anume «palatul împăratului». Este vină comună PSD-PNL și spun acest lucru pentru că inițiatorul acestei hotărâri de Guvern a fost cu siguranță domnul Neacșu, deci domnul Neacșu a propus primului ministru și primul ministru a aprobat”, a declarat Alexandru Dimitriu.

„Noi am sunat și am fulgerat timp de un an și ceva de zile cu privire la acest aspect, a cerut domnul Moșteanu, care avea dreptul să vadă aceste informații de la RAAPPS, în calitatea dumnealui de parlamentar, acces la el, nu i-a fost acordat acces, deci atât PSD, cât și PNL au ascuns aceste lucruri pentru că erau în aceeași barcă cu Iohannis. Acum PSD vine și încearcă să facă o lovitură de imagine, și să să spună, domne`, ce transparent e. PSD, el însuși așa, de la sine putere, nu e transparent. E transparent selectiv, când are nevoie să disimuleze, și acum disimularea de la toate problemele domnului Ciolacu se revarsă în această problemă”, a adăugat candidatul USR la alegerile parlamentare.