Alexandru Dimitriu (USR): „N-ai cum să intri într-o guvernare, dacă sunt ascunse lucrurile înainte să începi să guvernezi / De aici au fost supărările” (VIDEO)

(USR), deputat-ales în București, a fost întrebat în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, dacă -ul se întoarce la masa negocierilor, după ce Marcel Ciolacu a anunțat că PSD nu va intra la guvernare.

Dimitriu a subliniat că este esențial să existe transparență și încredere în cadrul negocierilor pentru formarea unui guvern. El a menționat că nu se poate intra într-o guvernare, dacă lucrurile sunt ascunse înainte de a se începe să se guverneze.

„Eu cum pot să particip la un proiect comun, dacă nu știu ce e proiectul ăla”

Alexandru Dimitriu a criticat abordarea de a forma un guvern fără a avea un plan clar, afirmând că este necesar să se prezinte un plan concret pentru țară, nu să se decidă pe parcurs.

“Mare atenție, noi n-am plecat de la masă, deci noi nu am întrerupt negocierile. Eu, ieri, am fost și am negociat partea de program pe justiție. Ideea este următoarea, s-au văzut fără noi, ne-am dus peste ei, ceea ce e un pic jenant, să te duci peste niște oameni care nu au vrut să vorbească cu tine, te duci tu peste ei, dar am făcut și lucrul ăsta pentru că am vrut să arătăm că ne dorim să fim responsabili. Dar n-ai cum, repet, să intri într-o guvernare, dacă sunt ascunse lucrurile înainte să începi să guvernezi. Noi trebuie să avem încredere unii în alții, când ne punem la masă pentru un proiect comun.

Eu cum pot să particip la un proiect comun, dacă nu știu ce e proiectul ăla, cum pot să fac lucrul ăsta? Și de aici au fost supărările. Nu știam clar care este situația bugetară, exact care sunt măsurile pe care vor să le ia, pentru că în momentul în care discutam și cu PSD, și cu PNL, PSD spunea vedem noi, hai să facem guvernul și vedem noi pe urmă ce facem. Nu merge așa! În momentul în care faci guvernul și pui pe masă un plan pentru țară, spui: urmează să fac X, Y și Z. Nu, facem întâi echipa și pe urmă vedem în ce scenariu jucăm. Mie mi s-ar părea că dacă am face lucrul ăsta, ar fi un nou bobârnac pentru oamenii care și așa ne-au dat niște pumni în ceafă. Deci trebuie să fim onești unii cu ceilalți. A, că este structural și fundamental foarte greu pentru noi, cei de la USR, să stăm la masă cu PSD, e adevărat, cum și lor le este foarte greu. Dar, ca dovadă, am încercat …”