Alexandru Dimitriu (USR): „Noi vom intra într-un guvern dacă vom putea să facem reforme”

Alexandru Dimiriu a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că problema identificată de USR în ceea ce privește coaliția de guvernare este legată de lipsa transparenței celorlalte partide privind execuția bugetară:

“Eu cred că este normal în aceste momente, fiecare partid să se gândească la responsabilitate. În același timp, responsabilitatea asta se traduce nu doar prin faptul că nu trebuie să formăm Guvernul fără nicio condiționare, ci inclusiv că între noi trebuie să avem un respect legat de informațiile pe care unii le au și nu vor să le ofere alora. Noi aici am identificat o problemă majoră când am spus că nu este ok ce se întâmplă în negocieri pentru că nu poți să mergi cu un partener pe termen lung care nu pune toate datele pe masă”.

Acesta a mai precizat că USR nu poate să intre la guvernare dacă nu știe ce se întâmplă cu taxele plătite de români:

“Mai este o chestiune, este normal în acest moment, în ceasul al treisprezecelea să fim oneși în momentul în care intrăm la guvernare, cu electoratul. Nu poți să intri la guvernare fără să știi dacă urmează să majorezi anumite taxe, trebuie să spui lucrurile astea.

Noi vom intra într-un guvern dacă vom putea să facem reforme, dacă nu putem să facem reformele pe care ni le propunem…și în general pe reforme există un acord unanim în partidele pro-europene. Problema nu e aici, problema este cum le facem. Mai este o problemă legată de faptul că unii par doar să mimeze că se fac, fărăsă se facă cu adevărat, dat fiind că noi nu știm starea financiară a României”.