Alexandru Kocsis (FD): Eu am confirmare de la primari PSD din județul Dolj că au dat voturi către George Simion și Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor (VIDEO)

Deputatul Alexandru Kocsis (Forța Dreptei) a declarat luni, pentru B1 TV, că are informații certe că PSD a transferat voturi spre George Simion (AUR) și independentul Călin Georgescu, în primul tur al alegerilor prezidențiale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Kocsis: PSD a transferat voturi către Simion și Georgescu

„Din ce am văzut eu, mie mi se pare că în momentul de față. Știți că sunt un adversar al PSD, dar, din ce văd, PSD intră în toate formulele de guvernare. Ori că va face cu AUR, ori că va face cu PNL și USR, cred că nu se poate face o majoritate fără PSD”, a declarat Alexandru Kocsis.

Acesta a spus apoi că are informații certe că la primul tur al prezidențialelor PSD a dat voturi către George Simion și Călin Georgescu: „Eu am confirmat de la primari PSD din județul Dolj, care au dat voturi către AUR. La ora 13.00 au văzut rezultate exit-poll-ului și au oprit transferul de voturi către AUR, pentru că și-au dat seama că e o treabă destul de periculoasă. Au mai dat câteva voturi către dl Georgescu și la ora 18.00 deja s-au temut că s-ar putea să ajungă sub dna Lasconi. Dl Georgescu, pe exit-poll-ul de la 13.00, era pe locul 3 în spatele dnei Lasconi și ei nu voiau un tur 2 cu dna Lasconi”.

Amintim că, luni seară, judecătorii CCR până la urmă primul tur al alegerilor prezidențiale, astfel că în finală se vor înfrunta independentul Călin Georgescu și Elena Lasconi (USR).