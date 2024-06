Alexandru Muraru: „Avem astăzi aproape o generație care s-a născut și a trăit doar în UE” (VIDEO)

Alexandru Muraru, candidat PSD-PNL la alegerile europarlamentare a explicat într-o intervenție pentru emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, care sunt beneficiile României de pe urma aderării la Uniunea Europeană:

“Avem astăzi aproape o generație care s-a născut și a trăit doar în UE, o generație de tineri care unii dintre ei împlinesc în aceste zile 18 ani. România în 2006 avea o economie de trei ori mai mică, avea un salariu net de 226 de euro, astăzi există un salariu net în România de 922 de euro.

Punctul de pensie era 322 de lei iar astăzi este 2.000 de lei. Nu mai vorbesc de investițiile pe care le-a primit România, că tot discutăm despre cele 16 miliarde de euro.

Din punctul acesta de vedere, România fără Europa ar fi fost nu numai o democrație din zona gri a Europei, dar o economie sortită eșecului și falimentului. Nu mai vorbesc de agricultura românească, ce ar fi fost agricultorii români fără subvenția la hectar primită an de an de la UE”.

Alexandru Muraru a mai precizat că aderarea deplină la Spațiul Schengen este principala preocupare a europarlamentarilor PSD-PNL:

“Ceea ce ne interesează pe noi sunt câteva priorități majore. Prima care trebuie realizată până la 31 decembrie este aderarea completă în Spațiul Schengen. România pierde în jur de 10 miliarde de euro pe an din această rămânere în afara Schengen. A fost un succes al acestei alianțe și al acestei guvernări pentru că negocierile s-au purtat în ultimul an și în ultimele luni, cu miniștri liberali și de justiție și de interne și cu o guvernare ținută de această guvernare de coaliție PSD-PNL. A fost un anumit succes de a reuși la 31 martie să integrăm frontierele maritime și aeriene în Schengen. 13 milioane de români călătoresc în fiecare an prin aeroporturile României în Spațiul Schengen”.

De asemenea, Alexandru Muraru a lansat acuzații dure la adresa Guvernului de la Viena:

“Austira este un stat care se opune din rațiuni politice. Noi am văzut în ultimele luni de exemplu că serviciile secrete rusești au infiltrat oameni și controlează decizii în Austria și suntem în măsură să luăm această ipoteză că acest blocaj se întâmplă din cauza sau din dorința celui mai important inamic al Europei și al României, pentru că România are o istorie îndelungată a ocupațiilor rusești”.