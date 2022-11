Bobby Păunescu, despre reuniunea miniştrilor de Externe din NATO la București: „E un început al renașterii României” (VIDEO)

Bucureștiul va fi capitala diplomației zilele acestea, mai multe evenimente importante urmând a avea loc, printre care o reuniune a miniștrilor de Externe din NATO. , secretarul de stat american, și, pe lângă miniștrii de Externe din alianță nord-atlantică, și cei din Finlanda, Suedia, Republica Moldova și Ucraina.

Subiectul a fost comentat de Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, în cadrul unei ediții speciale a emisiunii „Talk B1”, moderată de Ștefan Pășcuță pe B1 TV.

„Reuniunea ministerială NATO la București spune foarte multe. E un început al renașterii României. Vă întrebați ce legătură are reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO cu renașterea României? Are o legătură foarte mare!

După această întâlnire, vom vedea că România nu poate fi condusă de puteri de la Est sau de puteri sub influența răului”, a declarat Bobby Păunescu, pentru B1 TV.

Reuniune a miniștrilor de Externe ai NATO, la București

Jens Stoltenberg, secretarul general NATO , în perioada 28 – 30 noiembrie, pentru a prezida reuniunea miniştrilor de Externe din alianță. La discuții vor participa și omologii lor din Finlanda, Suedia, Republica Moldova și Ucraina.

Stoltenberg se va întâlni și cu președintele Klaus Iohannis, cu premierul Nicolae Ciucă, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

„Vom avea o agendă politico-diplomatică şi de securitate extrem de încărcată şi dinamică săptămâna viitoare, începând cu Reuniunea Liderilor de Munchen, pe 28 – 29 noiembrie, şi continuând cu Reuniunea miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre NATO, pe 29 – 30 noiembrie.

Bucureştiul va fi astfel, timp de trei zile, capitala diplomaţiei europene, euroatlantice şi dincolo de aceste regiuni”, ministrul Bogdan Aurescu.