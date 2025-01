Călin Georgescu susține că a fost invitat la învestirea lui Donald Trump: „Am primit invitație, dar nu mă voi duce. Noi nu putem să stăm în genunchi în fața nimănui”

Călin Georgescu susține că a fost invitat la evenimentul organizat la Washington pe 20 ianuarie pentru învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, dar că nu va participa la eveniment.

Prezent joi seara la Realitatea Plus, Călin Georgescu a afirmat că el nu este „nici pro rus, nici pro american, nici pro european”.

„Eu sunt doar pro român și pentru poporul român. Este adevărat că am anumite viziuni similare cu cele ale lui Donald Trump, dar tot în ceea ce privește România. Nu am să mă duc la evenimentul de inaugurare al lui Donald Trump. Am primit invitație, dar nu mă voi duce. Eu vreau să mă duc să reprezint cu onoare națiunea română. Noi nu putem să stăm în genunchi în fața nimănui, doar în fața lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu, citat de .

Ce a spus despre Groenlanda

Georgescu a abordat și subiectul Groenlanda, teritoriu autonom al Danemarcei despre care Trump afirma recent că ar vrea să îl achiziționeze și în legătură cu care liderul american a refuzat să excludă .

„Apropo de Groenlanda și de ceea ce se întâmplă la nivel mondial. Pe noi pe paște apocalipsa economică. Noi suntem ca un gospodar care cheltuie tot mai mult, mai mult decât cheltuim și nu mai sunt bani nici măcar de împrumut. În momentul în care bagi țara pe împrumuturi internaționale este în punctul de împrumut cămătăresc. Noi nu mai producem nimic și de aici pleacă totul pentru că datoria este tot mai mare (…) Nu poți să îți întreți familia din datorii, se întreține din ceea produce mama și tata.