Cătălin Cîrstoiu a plecat de la Palatul Victoria după cinci ore de discuții cu liderii coaliției PSD-PNL. A evitat să facă declarații de presă

Cătălin Cîrstoiu a discutat aproximativ cinci ore cu liderii coaliției PSD-PNL, luni, la Palatul Victoria, despre candidatura sa la Primăria Capitalei. Medicul a plecat de la Guvern fără să facă declarații de presă. Sursele B1 TV nu exclud o retragere din cursă.

Candidatul comun al PSD-PNL la Primăria Capitalei a discutat cu liderii celor două partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

Președinții PSD și PNL s-au reunit încă de la 10 dimineața pentru a discuta dacă mai susțin candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, iar surse politice spuneau că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă înclină spre retragerea sprijinului, dar nu știu pe cine vor pune în loc.

Cîrstoiu spunea că mandatul său „este pe masa coaliției”

În conferința de presă pe care a organizat-o pe 19 aprilie, Cîrstoiu spunea că mandatul său „este pe masa coaliției".

„Am spus că eu vreau să fac administrație publică, am vrut să fac administrație publică, mizând pe un sprijin politic serios și stabil. Am spus că acest lucru nu îl asimilez unei administrații politice. Ca să fim mai direcți, vreau să vă spun că eu nu am intrat în cursa aceasta pentru că m-am trezit într-o dimineață acum o lună că pot fi un bun primar general al Capitalei. Eu am avut o propunere din partea liderilor coaliției. În momentul în care a devenit o propunere evidentă, din punctul meu de vedere, de atunci și până astăzi inclusiv, mandatul meu, pe care mi l-a oferit coaliția PSD-PNL, a fost și este pe masa coaliției”, declara Cătălin Cîrstoiu.