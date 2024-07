Cătălin Drulă, despre acțiunile PSD și PNL: O încercare de capturare a statului român pe termen lung, în interesul unei mafii. Se adună ca clanurile mafiote din Narcos (VIDEO)

Deputatul Cătălin Drulă, liderul USR, a descris acțiunile PSD și PNL drept „o încercare de capturare a statului român pe termen lung, în interesul unei mafii”.

Cătălin Drulă compară PSD și PNL cu „clanurile mafiote din Narcos”

Liderul USR a avut un discurs dur la adresa partidelor de la putere.

„PNL nu mai există. PNL este PSD. Mai mult de atât, este o încercare de capturare a statului român pe termen lung, în interesul unei mafii. Noi am știut, o dată la 10 ani, să spunem «stop» unui PSD care i se umflase capul – și așa am scăpat de Năstase, și așa am scăpat și de Ponta, și așa o să scăpăm și de Ciolacu”, a declarat Cătălin Drulă, sâmbătă, la Sibiu.

„Ei se adună ca clanurile mafiote din Narcos care și-au împărțit teritoriul și constată că împreună e mai bine, «tu faci trafic acolo, eu în partea cealaltă»”, a continuat deputatul de opoziție.

Ce a spus despre Klaus Iohannis

Cătălin Drulă l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că „este un trădător”.

„Klaus Iohannis a comis cea mai mare fraudă și minciună din politica românească de după Revoluție. A promis că va înlătura PSD definitiv, a promis că ține spatele modernizării României și reformelor, și a mințit pe linie. I se aranjează un palat cu 8 milioane de euro pentru că ne-a vândut. Asta a făcut Klaus Iohannis, a vândut viitorul României, a vândut ani din viața noastră, și 2024 este șansa să ne luăm acest viitor înapoi”, a mai spus liderul USR.