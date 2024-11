Cătălin Drulă, despre Călin Georgescu: Acest om este un șarlatan, un farsor. Este exact ca acei care spun cuvinte frumoase și ajung oamenii să se trezească fără apartament, pentru că au căzut victimă unei escrocherii (VIDEO)

, candidat USR la alegerile parlamentare, a a discutat în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Irina Petraru, despre , candidatul independent care a obținut cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale.

Drulă a făcut declarații critice la adresa lui Călin Georgescu, numindu-l „șarlatan” și „farsor”. El a afirmat că Georgescu este un escroc provenit din rândurile securiștilor naționali și că a avut o prezență publică îndelungată, dar fără succes semnificativ în politică.

„Astea sunt cuvintele unui trădător”

Drulă a criticat și ideea lui Georgescu că esența românismului ar fi neutralitatea, considerând-o o trădare și o insultă la adresa celor care au luptat pentru libertatea României.

„Astea sunt cuvintele unui trădător, numai un om care poate călca în picioare pe cei care au murit în țara asta, pentru libertate, pentru independență, am avut un război de Independență în 1877, în care ne-am rupt de sub suzeranitatea turcească. Am avut Primul Război Mondial al cărui final îl sărbătorim duminică, și fac un apel la oameni să meargă duminică și la vot, că avem alegeri parlamentare, în care, pentru că nu am stat deoparte, pentru că nu ne-am pus pe burtă, pentru că am apărat … moșii și strămoșii noștri au murit la Mărășești, la Mărăști, de aia avem România. Să spui că esența românismului este neutralitatea, sunt cuvintele unui pigmeu al lui Putin.

Acest om este un șarlatan, un farsor. Este exact ca cei care spun cuvinte frumoase și ajung oamenii să se trezească fără apartament, pentru că le-au căzut victimă unei escrocherii. Este un escroc provenit din cel mai prăfuit securism și național ceaușism.

El este pe scena publică de multă vreme, era tot propus … îmi aduc aminte, cred că am văzut în 2016. Era și un grup de Facebook, Călin Georgescu, premierul nostrum.

Explicați-mi, de ce n-a avut succes atunci? De ce nu a avut succes când a făcut baie în apă rece, că filmul ăla e din 2020. De ce n-a avut succes mai mult de 1 %, 2 %, pentru că acum niște rețele de 50.000 de conturi coordonate i-au intoxicat pe oameni cu acest conținut.

Și pe fondul unui dezgust față de politică, pentru că în România te-ai trezit la ultimele alegeri, că ai votat dreapta și a venit stânga la putere, te-ai trezit că nu mai contează, că sunt unii care spun cuvinte în spațiul public de genul vom guverna 10 ani. Păi asta este un atac la democrație în sine, le transmiți celor care votează ‘voi nu contați’ și atunci oamenii aceia reacționează în acest fel”, a declarat candidatul USR la alegerile parlamentare.

„Elena Lasconi reprezintă tot ce înseamnă în România ancorarea în acest spațiu de valori pro-europene”

„Acum e momentul să construim și să rămânem pe linia pro-europeană către Vest.

Avem o alegere cum n-a fost niciodată atât de clar, avem un candidat, Elena Lasconi, care reprezintă tot ce înseamnă în România ancorarea în acest spațiu de valori pro-europene. Vedeam zilele trecute diaspora românească. E și acolo o emoție puternică, dorul de casă, o anumită nostalgie și oamenii, poate, pe aceste rețele au fost manipulați.

(…) Le spun oamenilor că acest 1 decembrie trece dincolo de semnificația obișnuită. A fost un moment extraordinar în 1918, venit după o suferință, Bucureștiul ocupat, retrasă conducerea României la Iași, oamenii stând în noroi și murind cum mor acum cei din Ucraina. Pentru cei care au devenit insensibili la drama unei țări atacate, aici e vorba despre România. Ce înseamnă o Românie mândră în Uniunea Europeană, o Românie în care nu îți bați joc de istoria ta și lași un farsor, un ceaușist, adică un om care reprezintă violența, ura, mediocritatea”, a mai precizat Drlă.