Cătălin Drulă (USR): Protestul transportatorilor şi fermierilor în București trebuie aprobat într-o formă modificată

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, susține că protestul transportatorilor și al fermierilor nu poate fi refuzat, chiar dacă există argumente tehnice pentru a nu se aproba solicitarea acestora, în forma actuală.

Cătălin Drulă, despre protestul transportatorilor și al fermierilor

Cătălin Drulă a spus marți seara, la Digi24, că Primăria Capitalei şi cei care solicită dreptul la protest pot găsi o soluţie, pentru ca protestul să se desfășoare legal:

„Despre partea tehnică, permiteţi-mi să nu mă pronunţ. Presupun că are specialiştii de care are nevoie în primărie. Despre partea politică – asta am înţeles că a declarat-o şi dumnealui, e dreptul legal, constituţional la protest – trebuie aprobat. Înţeleg că doreşte să aprobe într-o formă modificată. (…) Eu înţelesesem că e şi o problemă legată de bulevardele adiacente. Sunt spitale. De exemplu, e Spitalul ‘Grigore Alexandrescu’, trebuie lăsat accesul liber, dar astea sunt detalii tehnice. Eu, dacă aş fi primar, aş aproba acest protest. (…) Am înţeles şi din declaraţiile primarului general, am văzut declaraţiile în spaţiul public, în care spune: ‘Nu am nimic cu dreptul la protest al acestor oameni. Forma în care a fost cerut este una care nu permite respectarea anumitor criterii legale de siguranţă’”, a afirmat Drulă.

Președintele USR a mai precizat că protestul transportatorilor și al fermierilor este unul legitim, “pentru că s-a făcut totul pentru a proteja clientela de partid a PSD şi PNL în aceşti ani”:

„Un protest nu e o farmacie, să controlezi cine vine acolo, cine nu vine. Şi mai ales când este o asemenea nemulţumire – noi o vedem şi în cercetările sociologice. Patru din cinci români cred că ţara merge într-o direcţie greşită. Şi asta nu e de ieri, de azi, au început să crească aceste valori după preluarea guvernării de către PSD şi PNL. (…) Protestul e eterogen, în natură, dar oamenii nu se duc de bună-voie sau pentru că nu aveau treabă acasă. Se duc dintr-o nemulţumire, dintr-o frustrare, dintr-o supărare care, după părerea noastră, este legitimă, pentru că s-a făcut totul pentru a proteja clientela de partid a PSD şi PNL în aceşti ani. (…) Antreprenorii, micii întreprinzători au fost daţi la o parte, blamaţi, trataţi de evazionişti fiscali. Tot discursul acestei guvernări a fost că: românii nu plătesc suficiente taxe, trebuie să băgăm mâna în buzunar, să le creştem taxele”, a susţinut Cătălin Drulă.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat marți seara că a respins solicitarea transportatorilor și fermierilor privind autorizarea unui protest în Piața Victoriei, unde intenționau să aducă nu mai puțin de 15.000 de mașini și utilaje.

Nicușor Dan a respins protestul fermierilor și al transportatorilor

Nicușor Dan că un astfel de protest ar bloca traficul în Capitală și ar da peste cap transportul în comun:

“Am respins solicitarea de protest a transportatorilor și a fermierilor pentru că nu este rezonabilă.

Aceștia au solicitat explicit ocuparea integrală de vineri până luni a Pieței Victoriei și a străzilor adiacente, pentru 15.000 de mașini si utilaje. Evident ca întregul transport ar fi fost blocat în București.