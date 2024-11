Câți bani a dat Călin Georgescu pe vila din Mogoșoaia. A investit în imobiliare și în Austria

zguduit întregul continent european în urma alegerilor din primul tur al alegerilor prezidențiale după ce a câștigat majoritatea voturilor, chiar dacă mulți nu știau foarte multe detalii despre el. Dar, o investigație a arătat ce sumă de a plătit candidatul independent pentru vila lui din Mogoșoaia.

Cât a costat casa din Mogoșoaia

cumpărat casa din Mogoșoaia la finalul lunii octombrie din acest an și a plătit suma de 560.000 de euro. Suma de bani este mult mai mare, cu 300.000 de euro, față de posibilitățile financiare declarate de candidatul independent. Soții Georgescu nu au vrut să comenteze situația, arată investigația

Candidatul independent s-a ocupat și cu investițiile în imobiliare în Austria. A semnat primul contract de vânzare-cumpărare, în 5 iunie 2011, pentru un apartament de 110.000 de euro, lângă Viena. După trei luni, cumpără a doua proprietate din Austria, în valore de 410.000 de euro.

Investiții în imobiliare, în Viena

După câțiva ani petrecuți lângă Viena, soții decid să se mute în Günselsdorf, lângă capitala Austriei. În 2017, au vîntu proprietatea cumpărată în 2011 la un preț dublu: 950.000 de euro. După câteva zile, cumpără o casă cu teren și piscină la marginea unui cartier din Günselsdorf cu 530.000 de euro. După patru ani, în 2021, au vândut și acest teren cu 599.000 de euro și se întorc în România.

Cu toate acestea, nu se știe ce s-a întâmplat cu milionul de euro cu care trebuia să rămână după aceste tranzacții pentru că în declarația de avere depusă la BEC arată că Georgescu are o proprietatea în Brașov, în Viștea de Sus, de 3.900 de mp. A mai declarat 264.000 de euro în cont și venituri de 72.000 de lei din salariul de profesor, dar și 25.000 de lei ai soției obținuți de la o firmă înființată în acest an care are scop educative.

Dar, Georgescu a mai cumpărat un teren, în 2022, în județul Argeș, în comuna Mioarele, de 7.000 de mp, dar l-a vândut în februarie cu 100.000 de euro. Nu se știe dacă suma de bani este inclusă în cei 264.000 de euro declarați.

Candidatul nu are achiziții făcute, bijuterii sau imobiliare și nici bani împrumutați sau investiți în altă firmă.