Ce pensii speciale au crescut cu 50%? Daniel Fenechiu: Vom scăpa de pensiile speciale doar în momentul în care vom elabora o nouă Constituție, nu când o să o revizuim (VIDEO)

Pensiile speciale ale șefului CCR, , au crescut într-un an cu peste 50%. Acesta a încasat în anul fiscal 2023 două pensii speciale, mai precis, peste 761.000 de lei net.

Marian Enache a încasat un salariu de 473.298 lei, în 2023, în creștere față de 2022, când a încasat 374.725 lei. La pensii speciale, a încasat 679.800 lei pe an și 82.890 lei anual din indemnizație limită de vârstă de la Camera Deputaților.

Și aceste două surse de venit au crescut în 2023 față de acum 2 ani. În 2022, Marian Enache a încasat venituri și din pensii de 438.965 lei, față de 679.800 lei.

„De fiecare dată când am încercat să facem o reformă a sistemului de pensii speciale, ne-am oprit la CCR”

Liderul senatorilor PNL, , a fost întrebat în emisiunea „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, dacă la CCR există o altă metodă prin care se cresc veniturile, salariile și pensiile, față de restul muritorilor de rând.

„O să vă dezamăgesc, nu știu să aibă alte mecanisme legale de creștere. Ce pot să vă spun este ce am spus întotdeauna, de fiecare dată când am încercat să facem o reformă a sistemului de pensii speciale, ne-am oprit la CCR. Dacă ne uităm la cine sunt decidenții pe constituționalitate și vedem că 7, 8, la un moment dat chiar 9 aveau pensii speciale, avem un răspuns. Eu am spus-o cât se poate de clar. Vom reuși să eliminăm pensiile speciale în momentul când vom elabora o nouă Constituție. Pe această Constituție, tot ce s-a reușit, pe aceasta arhitectură constituțională, a fost să eliminăm pensiile speciale pentru viitor.

Au rămas în vigoare toate pensiile speciale care aveau dreptul născut la momentul intrării în vigoare a legii, care elimină pensiile speciale pe viitor, și asta se referă doar la parlamentari. La restul categoriilor socio-profesionale, care beneficiază de pensii de serviciu, speciale, și aici ne referim la judecători, la Curte, la Curtea de Conturi, la diverși speciali și așa mai departe, nu s-a putut”.

„Vom scăpa de pensiile speciale doar în momentul în care vom elabora o nouă Constituție”

„Fiecare tentativă de-a noastră s-a oprit la Curtea Constituțională, care le-a declarat neconstituționale, iar noi ne-am luat papara de la dumneavoastră, de la colegii dumneavoastră, și de la popor, pe considerentul că special am făcut legea ca să o întoarcă Curtea Constituțională.

Mulți jurnaliști mi-au spus în direct și am avut discuții cu ei, că noi special le facem, știm că vor fi întoarse. Da, noi sub presiunea opiniei publice, am încercat toate variantele posibile pe care le-am văzut, dar repet. Și viața-i lungă. O să avem ocazia să discutăm. Vom scăpa de pensiile speciale doar în momentul în care vom elabora o nouă Constituție, nu când o să o revizuim, când vom elabora o nouă Constituție”, a mai adăugat liderul senatorilor PNL.