Ciolacu: Dacă Ciucă mi-ar cere să renunțe PSD la candidatul la prezidențiale sau eu i-aș cere lui, ne-am jigni / La europarlamentare, prezența e scăzută dacă nu inventăm un referendum pentru penali, pe care apoi îi punem pe listă (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, marți, că discuțiile cu partenerii de coaliție din PNL pe tema comasării alegerilor vor continua. El a precizat că e nevoie și de o discuție pentru a vedea tehnic cum se poate face acest lucru.

Liderul PSD a mai spus că ar fi o jignire ca PSD să ceară PNL-ului să-și retragă candidatul de la prezidențiale sau invers.

Ciolacu, despre discuțiile pentru comasarea alegerilor

„La europarlamentare, prezența e de obicei scăzută dacă nu inventăm un referendum pentru penali pe care apoi îi punem pe listă. De aceea s-a venit cu această idee (a comasării) că ar fi mai democrat.

Alți colegi din Opoziție au spus că nu e democratic că ”direcționați un vot”. Am văzut că și-n alte state europene se face această comasare, am văzut că Austria a anunțat acum că nu ar fi așa democratic să le facă, deci e fiecare are specificul și părerile lui.

Într-o coaliție vorbim mereu. (…) A rămas că o să stăm de vorbă vineri, să vedem tehnic cum se face. Aici am vrut și părerea domnilor primari, vrem părerea STS-ului. Nu e un lucru în care ne aruncăm cu capul înainte, luăm o decizie, apoi vedem că tehnic n-o putem pune în aplicare”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu, despre candidaturile la prezidențiale

„Nu a fost o astfel de solicitare (privind ). Cred că și dl Ciucă dacă mi-ar cere mie să renunțe PSD la candidat sau eu i-aș cere dânsului ne-am jigni unul pe celălalt. Ați văzut că nu avem această înclinație de a ne jigni”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care, potrivit unor surse, cele două partide privind comasarea alegerilor locale cu europarlamentarele din 9 iunie deoarece PSD ar vrea, în schimbul acestei mutări care ar ajuta masiv PNL-ul, ca PNL să-l sprijine pe Marcel Ciolacu în cursa pentru Palatul Cotroceni. Numai că liberalii nu vor și insistă să aibă propriul candidat.