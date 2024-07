Ciolacu: România nu are nicio problemă în ce priveşte securitatea alimentară. Vom continua să investim în sisteme de irigaţii (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, vineri, că România nu are nicio problemă în ceea ce priveşte securitatea alimentară, date fiind investițiile care s-au făcut în irigații, dar aceste investiții trebuie să continue. Ciolacu a vorbit și despre ce vor fi acordate agricultorilor afectați de secetă.

Ciolacu: Avem secetă acută în sud și est

„Avem în primul rând în sud şi est, sunt afectate circa două milioane de hectare. Am avut o discuţie preliminară cu ministrul Finanţelor şi cu ministrul Agriculturii. A rămas ca cei doi să revadă priorităţile din bugetul Ministerului Agriculturii, care, ţin să vă spun, e cel mai mare buget postdecembrist.

Cred că avem până acum dublul plăţilor directe din bugetul de stat, iar cu ce venim acum pentru calamităţi, cu plăţile pentru cele două milioane de hectare, aproape o să triplăm suma din bugetul de stat”, a declarat Marcel Ciolacu, la finalul vizitei pe care a făcut-o la sistemul de irigaţii SPA Nămoloasa, alături de ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD).

Ciolacu, despre irigații

Premierul a mai afirmat că s-au tot făcut investiții, astfel că anul acesta capacitatea sistemului de irigaţii a crescut: „Capacitatea României de irigare e de 2,7 milioane de hectare din cele circa, parcă, 7 milioane. Faţă de anul trecut am pornit de la irigaţii pe 750.000 de hectare şi am ajuns la 1,6 milioane de hectare irigate. Din cei parcă 4.000 de kilometri de canal irigabil, am reabilitat 2.600, urmând să fie găsite soluţii de extindere a sistemului, pentru că el e limitat la 2,7 milioane de hectare”.

Ciolacu: România e ieşită din vreun pericol în ce priveşte securitatea alimentară

Dat fiind sistemul de irigații, România nu are nicio problemă cu securitatea alimentară, a mai susținut Marcel Ciolacu: „La 1,6 milioane de hectare irigate, România nu are nicio problemă în ce priveşte securitatea alimentară. Deci, în acest moment, România e ieşită din vreun pericol în ceea ce priveşte securitatea alimentară”.