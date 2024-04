Ciolacu spune că nu i-a cerut lui Piedone să se retragă: „Cred că în echipa noastră e și locul dlui Piedone pentru a construi ceva pentru București” (VIDEO)

Președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat că nu i-a cerut lui Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, ci doar l-a invitat în echipă cu el, Gabriela Firea și ceilalți candidați PSD.

„Nu am cerut acest lucru (retragerea lui Piedone) și nici nu-mi permit s-o fac. Eu am transmis un mesaj împreună cu dna Firea și toți ceilalți colegi candidați să vedem ce e mai important pentru bucureșteni și mai puțin important pentru noi, ca și politicieni sau persoane fizice. Cred că în această echipă e și locul dlui Piedone pentru București”; a declarat Ciolacu, miercuri.

Oferta lui Ciolacu pentru Piedone

Marți, el îi lansase public , ofertă care a fost interpretată drept o cerere de a se retrage din cursa electorală.

„O să îmi permit, prin intermediul dumneavoastră, să fac un apel şi la un alt prieten de-al meu, prieten de-al fratelui meu, cunoştinţă de peste 30 de ani, Cristian Popescu Piedone. Cred că în viaţă trebuie să ne aşezăm la masă, să nu avem orgolii şi să reuşim, cum a reuşit această echipă la Sectorul 2, să construim ce este cel mai bine pentru Bucureşti (…)

Sunt ferm convins că domnul Piedone va primi mesajul meu şi împreună vom depăşi orgoliile şi vom trece la un mod în care trebuie să construim”, a susținut, marți, Marcel Ciolacu.