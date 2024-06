Ciprian Ciucu: Sunt foarte multe zone în care Primăria Generală are competențe, dar nu face nimic, iar tu, ca primar de sector, trebuie să faci treaba Primăriei Generale. A blocat foarte mult în Sectorul 6 (VIDEO)

Primăria Generală a Municipiului București a blocat foarte mult în Sectorul 6, a declarat Ciprian Ciucu, proaspăt câștigător al unui nou mandat de primar al Sectorului 6, luni, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Întrebat despre echilibrul dintre primăriile de sector și Primăria Generală, Ciprian Ciucu a explicat: „Aici sunt două planuri. O dată este planul că noi suntem subunitate administrativ-teritorială, adică tot ce facem avem nevoie de OK de la Primăria Generală. Asta înseamnă vot în Consiliul General, ceea ce de obicei te întârzie foarte mult, pentru că până pune primarul pe ordinea de zi hotărârea de Consiliu General, în fine, până este votată, poate să treacă și o jumate de an, până se fac rapoarte de specialitate, deci noi oricum cu o frână de mână trasă, noi, primarii de sector”.

„Doi la mână, sunt foarte multe zone în care Primăria Generală are competențe, dar nu face nimic, iar tu, ca primar de sector, nu poți să lași lucrurile așa și trebuie să faci treaba Primăriei Generale. De exemplu, pot să vă zic pe managementul traficului, noi am pus în siguranță 150 de treceri de pietoni și a scăzut semnificativ numărul de accidente mortale ș.a.m.d., asta doar așa ca un exemplu, și când vezi că Primăria Generală nu își face treaba… Vă zic sincer, în Sectorul 6, acțiunea Primăriei Generale a fost nesemnificativă. Din contră, din păcate, a blocat foarte mult și aici am nenumărate exemple, deci este mai greu pentru un primar de sector decât pentru un primar de oraș, orice alt oraș din țara aceasta, să își facă mandatul”, a continuat liberalul.