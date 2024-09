Ciprian Ciucu: „Sunt mulțumit de modul cum a decurs această campanie și de colaborarea cu PSD de până acum” (VIDEO)

Prezent în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu a declarat că este mulțumit de modul cum a decurs campania electorală și de colaborarea cu PSD:

“Am dus o campanie doar pe pozitiv, nu mi-am atacat niciun adversar, nu am atacat niciun alt om politic. În această campanie am vorbit doar despre ce urmează să fac.

Am vorbit puțin la trecut, a trebuit să dau un fel de raport oamenilor cu ce am realizat și m-am concentrat să reprezint lucrurile la care lucrăm în acest moment și cele care sunt pe cale să apară. Am avut o campanie liniștită zic eu și mai mult, nici nu prea m-am simțit în campanie pentru că mi-a fost destul de greu să las pălăria de primar și să o pun pe cea de candidat, apoi să mă duc la muncă, să fiu pe teren, să fiu în ședințe și a trecut repede”.

Întrebat despre colaborarea cu PSD, Ciprian Ciucu a spus:

“Am avut o relație absolut civilizată, ne-am coordonat pe strategia de campanie. E drept, greul l-a dus mai mult PNL în Sectorul 6 al campaniei, dar a fost ok. Noi suntem și mai motivați pentru că pe lista de consilieri locali sunt doi liberali la un social-democrat, deci a picat cumva mai mult pe noi greul campaniei. Sunt mulțumit de modul cum a decurs această campanie și de colaborarea cu social-democrații de până acum”.