Cîrstoiu promite schimbarea țevilor Termoenergetica: Există posibilitatea atragerii unor parteneri privați. Pe conductele principale, eu cred că ritmul trebuie să fie de cel puțin trei ori mai rapid (VIDEO)

Cătălin Cîrstoiu, , a prezentat o parte din programul său pentru București, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Alex Vlădescu. Candidatul coaliției a discutat despre Termoenergetica.

susține că simpla fuziune a ELCEN cu Termoenergetica va reduce o scădere a costului facturii cu 10% la utilizator.

„Fuziunea ELCEN cu Termoenergetica va reduce o scădere a costului facturii la utilizator cu 10 %”

Medicul Cîrstoiu a mai promis că va schimba conductele de la Termoenergetica și crede că ritmul pentru acest lucru trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai rapid. Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a ținut să precizeze că există posibilitatea atragerii unor parteneri privați pentru schimbarea acestor țevi.

„Sunt 4000, 3000 de secundare cu 1000 km principale. E o idee bună ca s-a început, s-a intrat în subteran, dar nu putem să schimbăm 50 km pe an. Documentația la Primăria Generală a Capitalei este pentru vreo 200 km.

Trebuie urgentate toate măsurile care să ducă la studii, ca să schimbăm conductele alea, dar este doar o parte. Fuziunea ELCEN cu Termoenergetica, dacă am merge în ritmul ăsta, ne-ar lua 30 de ani. Nu se poate, nu se poate. Fuziunea ELCEN cu Termoenergetica va reduce o scădere a costului facturii la utilizator cu 10 %. Simpla fuziune, iar faptul că 7,8 miliarde, cât trebuiau plătite de către Primărie către Termoenergetica, n-au fost bugetate în anul 2023 și s-a făcut doar o plată de 7,1 miliarde, 700 de milioane plus penalități, se apropie de un miliard, asta va băga într-o mare disfuncționalitate Termoenergetica. Vreau să ne asumăm lucrul ăsta că plecăm din start cu o datorie de 700 de milioane, apropo de Primăria fără datorii.

Mai mult de atât, nici măcar nu s-a făcut auditul financiar ca să poți face această plată. Este făcută solicitarea în Consiliul General din luna martie, aprilie și nu s-a făcut treaba asta nici până acum, haideți să ne asumăm. Trebuie o atitudine dinamică, hotorâtă”.

„Există pentru schimbarea acestor țevi posibilitatea atragerii unor parteneri privați”

Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat câți kilometri de conductă de la Termoenergetica va schimba anual.

“Există pentru schimbarea acestor țevi posibilitatea atragerii unor parteneri privați, există posibilitatea unor parteneriate.

Pe conductele principale, eu cred că ritmul trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai rapid”, a spus candidatul coaliției.

„150 de ani promiteți?”, a concluzionat prezentatorul Știrilor B1 TV.

“Sper, de 3 ori mai rapid, dar, repet, există o variantă mult mai activă. Îți iei un partener privat, legea parteneriatului public-privat nouă a fost promulgată de președintele Iohannis în iarnă. Dacă ai un partener privat, îi dai să schimbe tot, îi stabilești un termen, iar el își va recupera banii pe parcurs. E o investiție în care își va recupera pe parcurs. Nu facem ca la parcare. La parcare, dacă mergeți astăzi, plătiți direct 6 lei și online 7,5 lei. Nu vi se pare că e un pic cam mare diferența? Adică e o diferență inexplicabilă.

Nu, nu-l ia operatorul de telefonie mobilă, îl ia cel care administrează parcările și care e un furnizor privat, dar digitalizarea ar trebui să scadă costurile”, a precizat Cîrstoiu.