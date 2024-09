Ciucă: „Am văzut că deja ne contestă lumea. Eu i-am rugat să lase Armata Română în pace. Au ceva cu mine, eu pot să primesc, deci să dea în mine”

Nicolae Ciucă, liderul PNL, consideră că reportajul Recorder despre implicarea sa în e, în fapt, un atac la Armata Română. „Au ceva cu mine, eu pot să primesc, deci să dea în mine”, a insistat el. Ciucă şi-a prezentat duminică, în emisiunea lui Mircea Dinescu de la Prima TV.

El a mai precizat că „nu suntem niciunul eroi” și că atunci, în 2004, a fost pentru prima dată după al Doilea Război Mondial când Armata Română „a tras cu muniţie reală în afara teritoriului naţional”.

Nicolae Ciucă, despre participarea sa la misiunea din 2004, din Irak

„Am văzut că deja ne contestă lumea. Ştiţi care este chestiunea? Eu i-am rugat ieri să lase Armata Română în pace. Au ceva cu mine, eu pot să primesc, deci să dea în mine, nu am nici cea mai mică problemă, dar nu în armată şi nu în militari şi nu în ce a făcut armata . (…)

Nu suntem niciunul eroi, nici nu am făcut lucruri care… am făcut ceea ce ni se cuvenea să facem, aia era datoria noastră şi că s-au prezentat faptele de aşa manieră a fost pentru că, pentru prima dată după al doilea război mondial, Armata Română a tras cu muniţie reală în afara teritoriului naţional. Noi nu am fost o ţară expansionistă. (…)

Nimeni nu poate să aprecieze şi să îşi dorească pacea mai mult decât un militar”, a declarat Nicolae Ciucă, la Prima TV, potrivit

Ciucă: Armata Română, cu o tehnică precară, şi-a îndeplinit misiunile

Acesta a mai precizat că militarii români au făcut atunci foarte multe, în ciuda tehnicii precare pe care au avut-o la dispoziție: „Armata Română nu a făcut altceva decât să dea dovadă că, cu o tehnică precară, cu o dotare neadecvată, şi-a îndeplinit misiunile şi am fost apreciaţi. Ăsta este cel mai important lucru, am compensat diferenţa de echipare şi dotare cu efortul personalului”.