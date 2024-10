Ciucă: „Nu sunt un om care să-mi doresc funcţii” / Reacția liderului PNL, după ce Ciolacu a spus că l-ar pune premier dacă ar câștiga prezidențialele

Nicolae Ciucă, liderul PNL, a declarat că în momentul de faţă nu l-ar nominaliza premier pe Marcel Ciolacu, președintele PSD. De asemenea, a spus că exclude total varianta de a accepta să fie premier, în cazul în care social-democratul va deveni președintele României. Declarația a fost făcută la o zi după ce Ciolacu a spus că în mod „categoric” dacă ar câștiga prezidențialele.

Ciucă nu vrea să fie premier, în eventualitatea în care va fi propus de Ciolacu

Întrebat, la , dacă ar respinge propunerea de a fi premier, în cazul în care Ciolacu va deveni preşedintele României, Ciucă a răspuns: „O exclud total şi, la fel de onest cum i-am spus şi dlui Ciolacu şi cum am spus de fiecare dată, niciodată nu am revenit pe o funcţie pe care am încadrat-o. Eu nu sunt un om care să-mi doresc funcţii. Am avut în cariera mea funcţii la care nu m-aş fi gândit niciodată”.

Ciucă a admis, totuși, că și-a încălcat principiile când a intrat în politică, după ce anterior declarase că nu vrea să facă acest lucru: „Nu am o problemă să recunosc când greşesc”.

Președintele PNL a mai afirmat că Marcel Ciolacu face „un joc” în care el nu vrea să intre.

Ciucă spune că acum nu l-ar pune pe Ciolacu premier

În schimb, întrebat despre posibilitatea ca el să-l pună pe Ciolacu premier, Ciucă a răspuns: „După ce văd rezultatele la parlamentare, rezultatele obţinute de discutăm. Până atunci, prefer să nu fac scenarii. (…) În momentul de faţă eu nu l-aş nominaliza pe Ciolacu. (…) Voi respecta ce scrie în Constituţie (…) Voi lua cea mai bună decizie pentru poporul român, nu pentru un partid sau vreun politician”.