Clotilde Armand, despre terasele care funcționează fără autorizație de construire: „Mergem până la capăt, desfășurând procedura de confiscare a veniturilor” (VIDEO)

Clotilde Armand a spus în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că în mandatul său a pus în aplicare procedura prin care veniturile obținute ilicit de proprietarii teraselor care funcționează fără autorizație de construire pot fi confiscate.

În acest sens, Clotilde Armand a spus că a avut o colaborare bună cu mai multe instituții:

“În comunicatele care au fost făcute de procurori am pus la punct procedura prin care putem să confiscăm toate veniturile ilicite, veniturile care sunt realizate în perioada în care aceste terase nu au o autorizație de funcționare. Am dus până la capăt acest sistem de confiscare. Am fost prima administrație publică care a făcut asta, avem o colaborare bună cu instituțiile ANAF din țară, pentru că aceste terase sunt înregistrate în mai multe județe din România. Colaborîm bine cu ANAF Sector 6, ANAF Sector 1, ANAF Cluj, cu ANAF Ploiești. Terasele care sunt înregistrate în aceste județe și care nu au autorizație de funcționare reușim să le confiscăm veniturile realizate când nu au o autorizație de funcționare.

În momentul în care o terasă nu are autorizație de construire și nu îndeplinește niște criterii de siguranță pentru cetățeni, Primăria Sectorului 1 nu dă nicio autorizație de funcționare și ne găsim în situația în care o terasă funcționează chiar dacă nu are această autorizație și noi mergem până la capăt, desfășurând procedura de confiscare pentru aceste venituri până terasa se conformează cu legea”.