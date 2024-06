Congres USR: Se votează prezidențiabilul și membrii noului Birou Național// Elena Lasconi: Refuz să-i las pe alții să spună cine e România și ce își doresc românii (LIVE)

UPDATE: Elena Lasconi a susținut un discurs un care și-a reafirmat angajamentul față de administrația publică, evidențiind eforturile sale de a redresa Câmpulung și de a oferi speranță oamenilor într-un viitor mai bun.

Candidata a declarat că va refuza să permită altora să definească cine este România și ce își doresc românii, subliniind angajamentul său de a asigura că vocea poporului este auzită și reprezentată în mod corect în discursul național.

„Am speranța că anul acesta, împreună, uniți, vom putea salva democrația din România. Ați văzut bine: după 9 iunie, țara este roșie. Avem un singur partid-stat, PSD. Practic, suntem pe cale să auzim o singură voce într-o Românie cu 19 milioane de români. Aceeași voce care a destrămat poporul vreme de 34 de ani și care a gonit de aici, de acasă, alte 5 milioane de români. Sunt aceeași Elena, mă știți, nu m-am schimbat. Sunt aceeași femeie din popor și, printre milioanele de români, sunt și eu o voce și refuz să-i las pe alții să spună cine e România și ce își doresc românii. România este țara mea, România este țara ta, și a ta, și a ta, și a tuturor celor care simt că aici este acasă. Nu am să tac, refuz să fiu spectator. Nu accept oferta celor trei trandafiri roșii, care ascund spinii umilinței, dezbinării, incompetenței, minciunii și corupției. Nu accept asta.

Când am intrat în politică, în 2020, angajamentul meu pentru comunitate a fost: viitor pentru Câmpulung. Comunitatea pe care o iubesc și care m-a primit în sânul ei a stagnat. Nici nu vă puteți imagina cât de mult rău au făcut politicienii incompetenți, care nu și-au văzut decât propriul interes pentru Câmpulung în aceste trei decenii. Am muncit mult și am reușit să redau speranța oamenilor într-un viitor mai bun. Nu a fost ușor și cei care lucrează în administrația publică locală știu asta, dar am reușit. Tocmai de aceea, anul acesta, pe 9 iunie, am primit confirmarea de la aproape 70% dintre cetățeni că orașul a devenit casa pe care ne-o doream, Câmpulung”, a transmis Elena Lasconi, sâmbătă la congresul USR.

––––––––––––-ȘTIRE INIȚIALĂ––––––––––––––––––––-

USR organizează sâmbătă un congres extraordinar pentru a alege noul Birou Național și candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Cei trei candidați pentru funcția de președinte sunt Elena Lasconi, Dumitru Stanca și Octavian Berceanu.

Congresul va începe la ora 10:00 și va fi găzduit de 600 de delegați, conform informațiilor Agerpres. Comisia Electorală a USR a validat joi candidaturile celor trei membri ai partidului pentru cursa internă de desemnare a candidatului la prezidențiale.

Cine sunt candidații USR la președinția Romîâniei

Elena Lasconi : Economist de 52 de ani, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Este primar USR al municipiului Câmpulung Muscel din 2020, realesă în 2024.

: Economist de 52 de ani, cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Este primar USR al municipiului Câmpulung Muscel din 2020, realesă în 2024. Dumitru Stanca : În vârstă de 59 de ani, cadru militar în rezervă și ofițer de conformitate într-o firmă privată din București. Activ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.

: În vârstă de 59 de ani, cadru militar în rezervă și ofițer de conformitate într-o firmă privată din București. Activ în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Octavian Berceanu: Inginer de 48 de ani, consultant pentru Banca Europeană de Investiții în proiectul PNERP Moldova. A fost Comisar General al Gărzii Naționale de Mediu în guvernarea PNL-USR.

Purtătorul de cuvânt al USR, Ionuț Moșteanu, a raportat că aproximativ 200 de persoane și-au depus candidatura pentru cele 24 de locuri din Biroul Național, fie pe liste, fie independent.

Schimbări în conducerea USR

După demisia președintelui USR, Cătălin Drulă, după alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, zece membri USR, printre care Elena Lasconi și Cristian Seidler, s-au înscris pentru funcția de președinte. Elena Lasconi a fost aleasă în funcția de președinte al USR prin vot direct al membrilor partidului pe o platformă online, în conformitate cu statutul acestuia.