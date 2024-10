Corina Crețu a fost numită de Marcel Ciolacu la conducerea AMEPIP, instituția care supraveghează companiile de stat

Corina Crețu, fost comisar european pentru politică regională, a fost numită de premierul Marel Ciolacu în funcția de președintă interimară a Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Întreprinderilor Publice.

Ce este AMEPIP

AMEPIP funcționează în subordinea Guvernului și supraveghează companiile de stat din România.

„Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului”, se arată în prezentarea de pe site-ul oficial al instituției.

AMEPIP are rolul de a elabora politica de proprietate a statului, care se aprobă prin lege, la propunerea Guvernului, de a coordona şi monitoriza implementarea acţiunilor şi politicilor de guvernanţă corporativă la nivelul autorităţilor publice tutelare, respectiv de a aplica sancţiuni pentru abaterile identificate, notează .

Ce a declarat Corina Crețu

Fostul comisar european i-a mulțumit premierului Marcel Ciolacu pentru numire.

„Mulțumesc Primului-Ministru pentru încredere și sunt convinsă ca vom reuși, împreună cu Guvernul, să facem pași înainte în procesul de modernizare a României”, a declarat Corina Crețu într-o postare pe Facebook.

După încheierea mandatului de la Bruxelles, era se arătase gata să își pună „toată experiența și cunoștințele în efortul de modernizare a României”.

„Mi-am afirmat disponibilitatea încă de când am plecat din Parlametnul European de a-mi pune toată experiența și cunoștințele în efortul de modernizare a României. după 16 ani de Bruxelles, din care cinci ani am avut onoarea de a fi comisar european și de a rezolva probleme de acest gen în multe din cele 27 de state pentru are am fost responsabilă”, afirma Corina Crețu pentru și .