Crin Antonescu: O chestiune chiar urgentă e stabilirea datei alegerilor. Nu e normal să prelungim un provizorat nu foarte simpatic multor oameni (VIDEO)

Crin Antonescu a explicat duminică, pentru B1 TV, de ce a decis pe 4 ianuarie că-și suspendă e din partea PSD-PNL-UDMR.

Antonescu: Cele mai importante dintre aceste alegeri, cele prezidențiale, nu s-au consumat

„Dorința de a clarifica niște lucruri, clarificare care cred că ne folosește tuturor. Le folosește partidelor de la guvernare, scenei politice, transparenței, agendei, că interesează foarte mulți oameni, având în vedere că ciclul electoral din 2024 e un soi de unfinished business.

Cele mai importante dintre aceste alegeri, cele prezidențiale, nu s-au consumat. Asta induce o stare de tensiune, așteptate, neclaritate. Deci cred că folosește tuturor”, a declarat Crin Antonescu, în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Antonescu: Una din chestiuni mi se pare chiar urgentă, anume stabilirea datei alegerilor

Întrebat de ce tocmai acum, acesta a răspuns: „Sărbătorile sunt binevenite mereu, sper că le-au petrecut și dânșii și cu toții cu bine, Dumnezeu să ne dea sănătate tuturor, un an bun sperăm. Dar ține și de noi ca acest an să fie bun și atunci e bine s-o luăm de la început. 4 ianuarie e o zi lucrătoare”.

„Cred că e foarte bine să avem lucrurile clare din capul locului și devreme.

Una din chestiuni mi se pare chiar urgentă, anume stabilirea datei alegerilor. Eu cred și am văzut că nu e doar părerea mea, ci această poziție a mea e împrtășită de 3 din cei 4 lideri ai coaliției și am auzit voci din societatea civilă, dar și din mediul politic că e bine să avem cât mai repede stabilită o dată a acestor alegeri, ca să avem încheiat ciclul electoral.

Cred că această părere e împărtășită și de PSD și iată că o chestiune ar putea să se rezolve și ar putea fi bine pentru toată lumea”, a continuat Crin Antonescu.

Acesta a mai spus că „nu e normal” să „prelungim un provizorat nu foarte simpatic multor oameni”.

„Președintele Iohannis e, în fond, într-o situație destul de ingrată”, a mai precizat Antonescu.