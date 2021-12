Cristian Diaconescu (PMP): Jertfa eroilor de la Revoluţia din decembrie 1989 nu trebuie uitată niciodată. Sângele lor e preţul libertăţii de care noi ne bucurăm astăzi

Jertfa eroilor de la Revoluţia din decembrie 1989 nu trebuie să fie uitată niciodată, căci sângele lor este preţul libertăţii de care noi ne bucurăm astăzi, a transmis Cristian Diaconescu, președintele PMP.

Acesta a subliniat că avem datoria de a cinsti în fiecare an memoria victimelor Revoluției și că trebuie, tot an de an, să rememorăm acele evenimente pentru a înțelege mai ușor „ cât de mult am câştigat în acele zile şi cât de uşor putem să pierdem totul dacă vor continua să fim la fel de dezbinaţi”.

Diaconescu, la 32 de ani de la Revoluție : Sângele victimelor, preţul libertăţii de care noi ne bucurăm astăzi

„Anul acesta aniversăm 32 de ani de la căderea regimului totalitar comunist, un regim opresiv care a aruncat România într-un întuneric de nedescris, însă voinţa şi curajul românilor care au ieşit în acele zile cu mâinile goale în stradă au reuşit să răstoarne un sistem care se credea invincibil”, a transmis Diaconescu.

Acesta a mintit că în decembrie 1989 au murit împușcați 1.142 de români, 3.200 au fost răniţi și 700 au fost torturați de forţele de opresiune.

„Jertfa eroilor de la Revoluţia din decembrie 1989 nu trebuie să fie uitată niciodată şi este de datoria noastră, indiferent de culoarea şi aparteneţa politică, ca în fiecare an să le cinstim şi să le onorăm memoria. Sângele lor este preţul libertăţii de care noi ne bucurăm astăzi”, a susținut liderul PMP.

Acesta a precizat apoi că Revoluția din decembrie 1989 le-a redat românilor speranța că pot trăi într-o țară democratică, în care sunt respectate drepturile omului, iar educația și credința sunt pionii reconstrucției.

Cristian Diaconescu: În fiecare an trebuie să ne întoarcem în timp, la evenimentele din decembrie 1989

Președintele PMP amintește apoi că, în acești 32 de ani, România a cunoscut perioade de dezvotare și a avut realizări precum aderarea la Uniunea Europeană și NATO. A avut, însă, și perioade de criză politică și socială care „au generat o lipsă de încredere profundă între guvernanţi şi guvernaţi”.

„Însă, în fiecare an trebuie să ne întoarcem în timp, la evenimentele din decembrie 1989, ca să înţelegem mai uşor cât de mult am câştigat în acele zile şi cât de uşor putem să pierdem totul dacă vor continua să fim la fel de dezbinaţi. România respectată trebuie să preţuiască fiecare clipă de libertate pe care a câştigat-o în decembrie 1989 şi să devină ţara oamenilor care constuiesc, ţara oamenilor care unesc”, a mai transmis Cristian Diaconescu, președintele PMP.

Amintim că în evenimentele din decembrie 1989 au murit peste 1.000 de oameni. Peste 4.500 de dosare au fost deschise. În cel mai mare dintre ele, dosarul Revoluției, în care sunt vizați Ion Iliescu și Gelu Voican Voiculescu, nici acum nu s-a făcut dreptate. Pe 10 noiembrie 2021, Curtea Supremă a decis ca dosarul să se întoarcă la Parchetul Militar și să fie refăcută o parte din rechizitoriu.