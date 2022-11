Cristian Preda, despre cazul secretarului general al PNL, acuzat de plagiat: Au fost blocate site-urile de unde fuseseră furate documente. Cea mai bună soluție ca să nu poată interveni vreo presiune ar fi să se retragă Lucian Bode (VIDEO)

Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice din Universitatea București, a vorbit despre cu care se confruntă liberalul Lucian Bode, joi, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și reclamă că la un moment dat „au fost blocate site-urile de unde fuseseră furate documente”.

Cristian Preda, pe B1 TV, despre teza de doctorat a lui Lucian Bode și acuzațiile de plagiat

Profesorul universitar a salutat .

„E foarte bine că Universitatea Babeș-Bolyai decide să revadă întreaga teză. Am sugerat acest lucru mai demult. Eu însumi am făcut o analiză a tezei și am constatat că nu merita în niciun fel să fie susținută pentru a obține titlul de doctor și am prezentat o serie întreagă de argumente. E bine că universitatea face acest pas care clarifică și îmi permit să îl felicit pe rectorul Daniel David pentru asta”, a declarat Cristian Preda.

În opinia sa, textul din lucrarea lui Lucian Bode, ministru de Interne și secretar general al PNL, „nu se califică pentru ceea ce numim o teză de doctorat”.

„Este un text extrem de slab, care n-ar permite, după standardele mele, nici unui student de anul I să treacă un examen. Pe de altă parte, trebuie văzut în interiorul acestei povești ce s-a întâmplat, pentru că gradul de similaritate care a fost identificat înainte de susținerea tezei era, din informațiile mele, sub 10%, atunci când teza a fost verificată de Comisia de etică din UBB gradul de similaritate era de 18% (…), acum Emilia Șercan, lucrând foarte riguros și pornind de la fiecare bucată de text, a descoperit că e vorba de un plagiat de 18,5%”, a adăugat Cristian Preda.

„Văzând eu însumi textul pe care l-a analizat UBB, am descoperit, de pildă, și am notat aceste lucru, faptul că fragmente care erau identificate prin Turnitin, prin una din platforme, drept plagiate nu mai erau accesibile la data la care eu am făcut analiza, deci probabil că între analiza UBB și momentul în care eu luat textul la puricat s-a întâmplat ceva straniu, au fost blocate site-urile de unde fuseseră furate documente”, a continuat decanul.

„Sunt platforme care permit identificarea unor asemenea fraude, copierea din diverse surse, dar sunt alte fraude cele care conduc, de pildă, la blocarea site-urilor de unde documentele respective fuseseră descărcate. Ar trebui văzut administrativ ce s-a întâmplat, pentru că e o poveste mult mai elaborată și cred, de aceea, că ar fi sănătos ca toate aspectele acestea să fie luate în seamă”, spune Cristian Preda.

„Personal, cred că cea mai bună soluție pentru ca în acest moment să nu poată interveni vreo presiune politică sau administrativă ar fi aceea ca domnul Bode să se retragă, pentru că în clipa asta discutăm despre un ministru care a fost deja acum câteva luni acuzat că nu clarifică intimidări și acțiuni de compromitere a Emiliei Șercan, cea care acum expune pe larg despre ce e vorba”, a mai spus Cristian Preda.