George Burcea, despre fetițele sale cu Andreea Bălan: „Poate nu e o situație ideală, dar e reală pentru mulți”

Actorul George Burcea a vorbit recent pentru despre relația pe care o are cu cele două fetițe ale sale, Ella și Clara, născute din cu artista Andreea Bălan. Deși copiii locuiesc cu mama lor, Burcea spune că petrece timp regulat cu ele și își organizează programul astfel încât să le fie prezent în viață.



Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat” – întrebările care vin odată cu vârsta

„Toată lumea e bine, nu s-a schimbat nimic în viața personală. Bine că suntem sănătoși. Cu fetițele m-am întâlnit cred că acum o săptămână. Mergem să mâncăm, să ne jucăm, ne împărțim programul cum putem, în așa fel încât să nu simtă lipsa mea din viața lor.”

Actorul a adăugat că fiica cea mare, în vârstă de 9 ani, începe să pună întrebări tot mai mature legate de părinților:

„S-au obișnuit cu acest lucru, mai ales cea mare […] care e destul de mare să înțeleagă și să-mi adreseze multe întrebări: ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Cu siguranță timpul și vârsta își vor pune amprenta și vor înțelege din ce în ce mai bine.”

Curiozități copilărești și respect impus „fără ceartă”

George Burcea a vorbit și despre modul în care fetele se arată din ce în ce mai interesate de meseria lui și de viața lui profesională:

„Acum câteva săptămâni m-au întrebat și ce meserii am mai avut. Le-am zis că am fost barman, ospătar, marinar. Cea mică a zis că am fost pirat. Au tot felul de întrebări, ce fac la filmări, cu cine mă întâlnesc, de ce plec la Arad.”

Referitor la dinamica părinte-copil, Burcea a spus că reușește să mențină respectul față de el fără a recurge la pedepse sau tensiuni:

„Am reușit să impun respectul în fața lor cu o modalitate personală. Nu ne certăm sau alte lucruri, dar atât fac: hmm, hmm! În acel moment, ele știu că e suficient.”

Andreea Bălan a renunțat la procesele cu fostul soț

Într-o intervenție recentă în podcastul „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici, Andreea Bălan a vorbit despre decizia de a renunța la litigiile în instanță cu fostul soț. După ani de dispute și acuzații publice, artista a ales să lase deoparte confruntările legale pentru a aduce liniște în viețile tuturor celor implicați.

„Am renunțat la procese, ca să eliberez energia negativă. Eu care de obicei nu renunț… era poate o luptă din ego, ca să-mi demonstrez mie. […] În viață uneori trebuie să mai lași și de la tine, chiar dacă tu știi poate că ai dreptate.”

Artista a vorbit și despre o reconciliere emoțională, care a precedat o discuție clarificatoare cu fostul partener:

„Înainte ca noi doi să avem o discuție față în față de împăcare, în sufletul meu a trebuit să am niște discuții. Eu cred că el a simțit asta, pentru că apoi a venit și am avut o discuție foarte prietenoasă.”

Drumuri separate, vieți noi

Andreea Bălan și George Burcea s-au separat la începutul anului 2020. De atunci, fiecare și-a refăcut viața: George Burcea are o relație cu Viviana Sposub, iar Andreea Bălan este logodită cu tenismanul Victor Cornea.