Andreea Esca: „Nu-mi vine să cred că au trecut 30 de ani!” – despre televiziune, revistă și echilibrul personal

La aproape 30 de ani de când prezintă știrile Pro TV, Andreea Esca rămâne una dintre cele mai vizibile figuri din televiziunea românească. Întrebată într-un interviu pentru dacă s-a gândit vreodată să se retragă, răspunsul a fost clar:

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în , un alt tip, poate, de emisiune, de format.”

Esca subliniază că se simte în continuare foarte bine în acest mediu și că apreciază faptul că face ceva la care se pricepe:

„Cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe.”

Ce o atrage la propria revistă

Pe lângă activitatea din televiziune, Andreea Esca conduce și revista A List Magazine. Întrebată ce o atrage cel mai mult la această parte din , jurnalista a vorbit despre bucuria contactului cu o lume plină de estetic și inspirație:

„Cea mai frumoasă parte este că pot lua contact și cu partea tot timpul strălucitoare, frumoasă, superficială, dar care îți face plăcere, a vieții femeii și nu numai. […] Cred că sunt lucruri care ne îmbogățesc și care ne fac să ne simțim bine.”

De ce nu vrea un podcast (deocamdată)

Chiar dacă a fost una dintre primele voci din România care a făcut podcasturi, în perioada în care acestea erau cunoscute mai degrabă ca interviuri radiofonice, Esca nu se grăbește să revină în acest format:

„Cred că tocmai pentru că am avut unul dintre primele podcasturi, care pe vremea aceea se numeau interviuri, […] nu mă interesează să-l fac acum. Mi se pare că acum este o invazie, sunt prea multe. […] Vreau să le las loc tuturor acestor oameni care se bucură de a face podcasturi în acest moment.”

Ce o ajută să iasă din stările proaste

În plan personal, Esca spune că în ultimul an a descoperit o nouă latură a propriei vulnerabilități, dar și ce funcționează atunci când vrea să-și schimbe starea de spirit:

„În ultimul an am învățat despre mine că pot fi și vulnerabilă, dar nu înseamnă că îmi place. […] Am mai aflat că a rămas valabil faptul că mersul la discotecă mă poate scoate din orice stare nu atât de bună.”

Chiar și după trei decenii de prezență zilnică pe ecrane, Andreea Esca rămâne conectată cu publicul său prin sinceritate, energie și o dorință clară de a face lucrurile bine. Fie că este vorba despre știri, interviuri sau proiecte editoriale, rămâne fidelă principiului că fiecare ar trebui să își urmeze chemarea — și să nu renunțe la ceea ce îl definește.