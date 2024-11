Cristian Tudor Popescu: „Instituțiile statului sunt infiltrate în România, în acest moment, de elemente care acționează în folosul Federației Ruse” (VIDEO)

a afirmat în emisiunea Bună România, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că instituțiile statului din România sunt infiltrate de elemente care acționează în favoarea Federației Ruse. El a subliniat că nu toate serviciile sunt compromise, dar a menționat că există militari și polițiști care susțin public anumite persoane, ceea ce ridică semne de întrebare asupra integrității acestor instituții.

„Instituțiile statului sunt infiltrate în România, în acest moment”

De asemenea, el a caracterizat o hotărâre a Curții Constituționale ca fiind „demențială”, subliniind că aceasta nu este controlată de nimeni și poate acționa fără justificare.

“Ce aș putea să spun cu un grad mare de probabilitate logică este că instituțiile statului sunt infiltrate în România, în acest moment.

Sunt infiltrate adânc de elemente care acționează în folosul Federației Ruse, în România.

Nu pot să spun că întreg serviciul și nici nu e nevoie, să știți. Dar gândiți-vă și la faptul că apar fără să aibă nici cea mai mică ezitare, pe rețele sociale, apar militari și polițiști în uniformă care îl susțin pe Călin Georgescu”.

„Acest Terheș e la 1 %, ar trebui nici să nu i se permită, atâta vreme cât el nu are de reclamat ceva în legătură cu voturile lui”

CTP a fost întrebat dacă e posibil ca și Curtea Constituțională a României poate f,i în momentul de față, tratată ca o vulnerabilitate.

“Este cea mai mare vulnerabilitate, în momentul de față, a României, pentru că această Curte Constituțională nu se supune nimănui, nu este controlată de nimeni, poate să facă ce vrea.

Și această hotărâre, am folosit cuvântul în ce am scris despre asta, am spus ‘demențială’ și m-am gândit bine înainte să pun acest cuvânt. Mă rog, în pixeli, nu pe hârtie.

Este o hotărâre demențială, care lasă cu gura căscată întreaga lume, nu numai pe mine sau pe dumneavoastră.

Este o hotărâre care nu are nicio umbră de justificare. Absolut deloc.

Dacă în cazul Șoșoacă, unde, în mod evident, indivizii ăia de acolo, în cap cu Giani Stan, vi-l amintiți pe domnul Geani?

Deci în mod clar ei au acționat acolo cu un anume obiectiv politic, dar au avut măcar niște justificări. Au avut acolo o motivare în legătură cu declarațiile lui Șoșoacă.

(…) În cazul de față, este neantul, este nimic.

Acest Terheș, deci nici măcar nu e o reclamație a PSD-ului … Acest Terheș n-are nicio treabă, el e la 1 %, ar trebui nici să nu i se permită, atâta vreme cât el nu are de reclamat ceva în legătură cu lui, cu faptul că au fost furate voturi ale lui, de ce să i se permită să facă reclamații în legătură cu alte voturi, ale altcuiva și așa mai departe. N-are nicio legătură, are 1% sau cât are el.

Foarte bine, ați formulat, nu are calitate de intervenient și ăsta poate să o facă, treaba asta, să trimită la Curtea Constituțională și, spre stupoarea întregii lumi, această reclamație care nu conține nicio probă, conține niște vorbe ale acestui domn, cum că s-ar fi putut să se ia niște voturi, să se transfere de la Orban la Lasconi. Aici, lumea n-a înțeles și și pe asta s-a mizat, pentru că Orban a ieșit și a spus că se retrage, și Orban a spus clar lucrul ăsta și când a ieșit a doua oară a spus domnule, nu mă mai votați pe mine, că mă votați degeaba. Eu chiar dacă sunt pe buletinul de vot, voturile alea sunt nule, asta a spus.

Or acum, lumea înțelege că s-au luat voturi ale lui Orban și au fost trecute, cum să fie trecute? Pentru că voturile alea sunt stampilate pe Orban, nu?

Cum le transferă? Că pe voturile alea trebuie să fie ștampila pusă pe Lasconi.

Că dacă pui ștampila pe Lasconi, se anulează votul, că el e pe Orban.

Spuneți-mi și mie, cum e posibil să le folosești?

Deci este molozul minții acolo. Totuși, Curtea Constituțională acceptă și această reclamație este făcută domnilor, pe 3 secții. Ăsta, Terheș ….

Cere să se facă până mâine la ora 12:00 sau ora 14:00 …”