Cristina Prună (USR): Sunt mafii inclusiv la vârful instituțiilor, de asta oamenii nu mai au încredere / Niște oarecare șefi din Poliție au fost demiși ca să fie închise gurile care vorbesc, dar presiunea publică va continua (VIDEO)

Deputata USR Cristina Prună a declarat miercuri, pentru B1 TV, că românii au ajuns să-și piardă încrederea până și în Poliția Română deoarece corupția, încrengăturile și mafiile au ajuns până în vârful instituțiilor statului. Ea a mai susținut că reprezentanții Ministerului de Interne ies la declarații pe subiectul tragediei din 2 Mai nu pentru că sunt mânați de responsabilitatea funcției, ci pur și simplu pentru că există presiune publică, altfel cazul ar fi îngropat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Prună (USR): Sunt mafii inclusiv la vârful instituțiilor statului

„Lucrurile sunt mult, mult mai serioase și ne fac să credem că sunt cazuri de corupție, telefoane date, tot felul de încrengături și mafii care știm că există în județele țării, inclusiv la vârful instituțiilor statului, dar la nivelul Ministerului de Interne e o totală lipsă de asumare.

Acest domn Ionescu că ne face o informare intermediară. Cum adică? A ieșit Predoiu luni. Ne-a spus dl Stroe de la PNL că mâine vin conclzuiile finale. Ce s-a schimbat între luni și azi în afară de aceste informații care ies pe surse și toată presa le dă? E această presiune, asta e informarea intermediară… Simți că există o presiune publică și oamenii nu mai au încredere în instituții și au luat și ei de pe la Constanța, Mangalia, un pic la Vama Veche șefi de poliție și gata, cumva să mai închidă din gurile care vorbesc.

Cred că subiectul ăsta n-o să fie ascuns sub preș pentru că trăim într-o țară în care nu mai putem avea încredere inclusiv în Poliție, nu mai spun ce orori am văzut vara asta prin spitale și azile… Ies la iveală tot felul de detalii care te fac să-ți iei câmpii la propriu”, a declarat deputata USR.

Prună: Bode n-a cumpărat drug teste pentru că n-avea de vânzare prietenul lui Iohannis

Cristina Prună a mai afirmat că din tot programul de achiziții pentru Poliție, Lucian Bode, fostul ministru PNL al Internelor, nu s-a preocupat deoarece asta avea de vânzare Michael Schmidt, prietenul președintelui Iohannis. De restul din program, Bode

„În programul acela de dotare a Poliției erau incluse radarele fixe, o mie la număr, care trebuiau montate peste tot, dar și aceste drug teste. Ce a făcut dl bode? S-a concentrat pe BMW-uri că asta era marea prioritate a Poliției Române. (Prietenul lui Iohannis) n-a avut radare și drug teste, a avut numai BMW-uri”, a mai afirmat deputata USR Cristina Prună.