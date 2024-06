Csoma Botond (UDMR): Am atins rezultatul cel mai bun în ultimii 20 de ani. Am primit cu mult peste 500.000 de voturi / În Cluj avem un scor mai mare decât ponderea maghiarilor din județ (VIDEO)

UDMR a înregistrat la alegerile din 9 iunie cel mai bun rezultat al său din ultimii 20 de ani, a declarat purtătorul de cuvânt al partidului, Csoma Botond, luni, la Special B1 cu Eli Roman.

Csoma Botond, pe B1 TV, despre rezultatul obținut de UDMR

Întrebat câte primării va avea UDMR după alegerile de duminică, reprezentantul partidului a spus: „Eu pot să vă spun că am atins rezultatul cel mai bun în ultimii 20 de ani. După calculele noastre, am primit cu mult peste 500.000 de voturi. Este un rezultat răsunător, pot să vă spun”.

„Nu pot să vă spun exact câte primării am câștigat, dar am păstrat Târgu Mureșul, am păstrat Satu Mare, am păstrat cei patru președinții de consilii județene, am câștigat și în anumite localități, de exemplu, la Odorheiu Secuiesc, unde n-am avut primar UDMR până acum, din 2016 nu am avut primar UDMR acolo, am reușit să câștigăm acolo. Este un rezultat foarte bun. Am reușit să facem o mobilizare bună. Alegătorii UDMR au înțeles miza acestor alegeri, atât miza alegerilor locale, cât și miza alegerilor europarlamentare, și s-au prezentat într-un număr foarte mare la urne”, a adăugat Csoma Botond.

Ce a spus despre scorul din Cluj

Întrebat despre situația din Cluj, acolo unde el a candidat pentru președinția Consiliului Județean, Csoma Botond a declarat: „Avem aproape 15%, peste ponderea maghiarilor din județ, deci și în județul Cluj e foarte bun rezultatul. Am primit peste 40.000 de voturi pe lista județeană. Încă nu avem datele finale, dar și în Cluj se confirmă, avem un rezultat foarte bun. Să vedem câți consilieri județeni vom avea, câți consilieri locali în municipiul Cluj-Napoca, și să vedem cum alcătuim majoritățile locale în celelalte unități administrativ-teritoriale”.