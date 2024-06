Cum a reușit Gabriel Zetea să recâștige Maramureșul pentru PSD

Gabriel Zetea a reușit din nou să câștige alegerile și va reveni la conducerea Consiliului Județean Maramureș, consolidându-și astfel statutul de lider incontestabil în politica locală. După 4 ani de administrație liberală, maramureșenii au votat masiv PSD, diferența dintre Gabriel Zetea și Gabriel Ștețco, candidatul PNL, fiind de aproximativ 12.000 de voturi, adică 6 procente. Astfel Gabriel Zetea este primul fost președinte al CJ Maramureș care revine în funcție.

„Am spus, pe parcursul întregii campanii electorale, că există viaţă după 9 iunie. Şi cu siguranţă există viaţă, chiar dacă unii suntem învingători iar alţii au fost trimişi acasă, prin vot democratic şi prin voinţa maramureşenilor. De azi, însă, campania electorală s-a încheiat şi trebuie să ne aşezăm cu toţii la masa dialogului pentru a construi cu încredere pentru Maramureş. Felicit toţi competitorii înscrişi în această cursă electorală, dar felicit în primul rând maramureşenii, pentru că ei sunt cei care au decis prin vot covârşitor cine sunt liderii care vor să îi reprezinte în următorii 4 ani. Mulţumesc din suflet maramureşenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru a mă întoarce la Consiliul Judeţean”, a declarat Gabriel Zetea, potrivit unui comunicat de presă.

Cunoscut pentru devotamentul său față de comunitate și pentru abordarea pragmatică a administrației publice, Zetea este o figură emblematică în Maramureș, cu o carieră ce reflectă dedicare și perseverență. La alegerile din 9 iunie, social-democratul Gabriel Zetea a obținut peste 70.000 de voturi, cu 11.000 mai multe față de 2020, atunci când a pierdut alegerile.

„Tot ce dăinuieşte se construieşte iar eu am construit, în toţi aceşti ani, încrederea maramureşenilor în mine şi în echipa PSD Maramureş. Cu voi şi datorită vouă am ajuns, la finalul campaniei electorale, învingători. Acest succes vine însă cu o mare responsabilitate. Încrederea pe care maramureşenii, băimărenii, sighetenii, borşenii şi toţi ceilalţi ne-au acordat-o este fundamentul pe care am construit programul nostru pentru Maramureş”, a mai afirmat Gabriel Zetea.

Omul care nu a renunțat să lupte pentru comunitatea sa

Gabriel Zetea și-a început cariera politică de tânăr, fiind membru PSD încă de la 21 de ani. Zetea s-a implicat în diverse proiecte de tineret și organizații locale. Cu timpul, a câștigat încrederea comunității, lucru care l-a propulsat în funcții de conducere atât la nivel local, cât și național. Primul său mandat la șefia Consiliului Județean Maramureș a fost marcat de numeroase realizări, de la modernizarea infrastructurii locale la implementarea de proiecte sociale și economice menite să ridice nivelul de trai al locuitorilor județului.

„Încă din prima zi a mandatului meu, împreună cu echipa mea, ne vom apuca de treabă şi vom face tot ce am promis, într-un singur mandat. Vom redeschide şantierele în Maramureş şi vom munci pentru proiectul meu de suflet, reîntregirea marii familii a Maramureşului. Invit toate partidele care vor avea reprezentanţi în Consiliul Judeţean să dezbrace haina politică şi să ne punem cu adevărat în slujba maramureşenilor! Pentru că suntem aleşi pentru un singur mandat, iar în aceşti 4 ani avem datoria de a ne îndeplini toate promisiunile făcute! Mulţumesc, dragi maramureşeni! Încrederea voastră este motivaţia mea pentru tot ce mi-am propus să realizez în următorii 4 ani, în Maramureş! Cu încredere!”, a transmis Gabriel Zetea.

Zetea are un plan de investiți pentru dezvoltarea județului

Una dintre trăsăturile definitorii ale lui Zetea este abordarea sa vizionară. El nu s-a limitat la rezolvarea problemelor curente, ci a pus accent pe dezvoltarea sustenabilă și pe investiții strategice care să aducă beneficii pe termen lung. În mandatul său anterior, a fost un susținător fervent al proiectelor de infrastructură, cum ar fi modernizarea drumurilor județene și dezvoltarea rețelei de transport public, dar și al celor culturale, sprijinind inițiative menite să conserve și să promoveze patrimoniul cultural maramureșean.

Victoria recentă a lui Gabriel Zetea în alegeri este un semnal clar al încrederii continue pe care atât Zetea, cât și PSD o are din partea cetățenilor. Campania sa electorală a fost caracterizată de o comunicare deschisă și transparentă cu alegătorii, punând accent pe dialog și pe identificarea soluțiilor viabile pentru provocările actuale. Promisiunile sale de a continua proiectele începute și de a iniția noi direcții de dezvoltare au rezonat puternic în rândul electoratului.