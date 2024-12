Cum l-a cunoscut Elena Lasconi pe Călin Georgescu. „Mi-era greu să-l urmăresc”

a povestit cum a ajuns să îl cunoască pe contracandidatul său la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, în urmă cu trei ani.

Cum s-au cunoscut

a spus că Georgescu a mers la Câmpulung pentru a o cunoaște și pentru a-i propune ajutor în organizarea evenimentelor pentru comuntate. Lasconi a recunoscut că i s-a părut dubios încă de la început, conform

„În urmă cu trei ani, domnul Georgescu a venit la Câmpulung, chipurile ca să mă cunoască, şi să-mi spună că doreşte să ajute Câmpulungul, să aducă investitori şi artişti de talie internaţională care să vină să facem evenimente la Câmpulung. Mi-era greu să-l urmăresc pentru că aveam în faţa ochilor mei filmuleţul acela de pe YouTube cu domnul în slip când spunea că COVID-ul se vindecă dacă intri în apă rece, dar l-am urmărit şi nu a făcut absolut nimic pentru Câmpulung, bineînţeles. Exact acelaşi ton pe care îl vedem aici”, a declarat Elena Lasconi la Digi 24, miercuri seară.

Liderul USR a dezvăluit că știa că Georgescu a cumprăat un teren în comuna Mioarele, în Câmpulung, pe care l-a vândut cu 100.000 de euro, având în vedere că în acea zonă casele sunt mult mai ieftine.

„Oricum, mi s-a părut dubios. Am văzut că el este veşnicul premier, veşnica propunere de premier, a fost în tot acest timp. Îmi pare rău că instituţiile statului nu l-au luat în serios şi de asta a trecut aşa sub radar, adică toată lumea urmărea mai degrabă pe domnul Simion sau pe domnul Geoană, dar nimeni nu a luat în seamă această reacţie şi această campanie absolut incredibilă. E o campanie care este făcută cu un singur scop: Rusia să ia România. Rusia nu se opreşte, de asta este foarte important ca Ucraina să câştige războiul. Pentru că Rusia nu se va opri, are comportament de imperiu”, a susţinut Lasconi.

„Domnul Georgescu este omul sistemului până în măduva oaselor”

Ea spune îl descrie pe contracandidatul său ca fiind „omul sistemului până în măduva oaselor”.

„Eu fac administraţie, adică fac fapte pentru cetăţenii din Câmpulung, ceea ce o să fac şi pentru România. Domnul Georgescu este omul sistemului până în măduva oaselor, are în spate vechile servicii de dinainte de 1989, rezervişti înţeleg, relaţii clare cu Rusia, finanţări care vin din Rusia, despre ce vorbim: uitaţi-vă puţin la CV-ul dumnealui! Toate joburile pe care le-a avut au fost puse din pix şi, practic, au fost poziţii de funcţionar. Adică omul sistemului. Nu a stat nicăieri mai mult de un an”, a adăugat Elena Lasconi despre Călin Georgescu.