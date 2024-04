Cum vede Iohannis diferenţa dintre deficitul bugetar calculat de Comisia Europeană şi cel anunțat de Guvern: „Am avut discuții cu toți factorii implicați” (VIDEO)

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că, atunci când s-a făcut bugetul pe acest an, a avut discuţii cu toţi factorii implicaţi şi i-a rugat să construiască „un buget care este sustenabil, corect şi solid” și „mă gândesc că aşa va fi”.

Declarația a fost făcută în contextul în care, potrivit unui raport al DG Ecfin, structură a Comisiei Europene, România a înregistrat la finalul anului trecut un deficit bugetar de 6,3% din PIB. În schimb, Guvernul a raportat 5,68% din PIB. și pentru anul acesta.

Iohannis, despre deficitul bugetar al României

Șeful statului a fost întrebat despre diferența dintre deficitul bugetar calculat de Comisia Europeană și cel calculat de Guvern pe anul trecut și ce măsuri ar trebui să ia Guvernul în acest an superelectoral, astfel încât să nu ne trezim la final de 2024 cu un deficit mai mare decât cel din 2023.

„Acum, despre aceste calcule, cu siguranță, ministrul Finanțelor poate să vă dea explicațiile de rigoare. Dar despre deficit și situația României în an electoral pot să vă spun că am avut, atunci când s-a construit bugetul, am avut discuții cu toți factorii implicați și i-am rugat să construiască un buget care este sustenabil, corect și solid ca să trecem fără pagube prin anul electoral. Şi mă gândesc că așa va fi”, a răspuns președintele.

Ce a spus Iohannis despre inflație

Recent, Iohannis a fost întrebat cum vede faptul că România are cea mai mare inflație din UE.

„Am avut creștere economică. În perspectivă, cred că România va performa economic bine și sunt convins că după alegerile de anul acesta, vom avea un guvern care va ști să redreseze rapid și zona de creștere și zona de inflație. E clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral. Aceste chestiuni sunt conștientizate și la nivel de Guvern, și la nivel de coaliție și sunt convins că redresarea va fi rapidă, poate surprinzător de rapidă”,