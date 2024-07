România are cea mai mare inflație din UE. Reacția lui Iohannis: Am avut, totuși, creștere economică. După alegeri, vom avea un guvern care va ști să rezolve situația. Va fi o redresare poate surprinzător de rapidă (VIDEO)

Klaus Iohannis e convins de „o redresare surprinzător de rapidă” după ce trec alegerile din acest an și va fi învestit noul guvern. Președintele a răspuns astfel, întrebat despre îngrijorările Comisiei Europene privind deficitul, care în viziunea executivului comunitar va ajunge la 7% la finalul acestui an, și despre inflația din România, care în februarie, pentru a doua lună la rând, a fost cea mai mare din UE.

„Nu aș vrea să intru în zona guvernului, dar chiar în condițiile unei inflații destul de ridicate – și bine ar fi să coboare cât mai repede – am avut creștere economică. În perspectivă, cred că România va performa economic bine și sunt convins că după alegerile de anul acesta, vom avea un guvern care va ști să redreseze rapid și zona de creștere și zona de inflație. E clar că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat în an electoral. Aceste chestiuni sunt conștientizate și la nivel de Guvern, și la nivel de coaliție și sunt convins că redresarea va fi rapidă, poate surprinzător de rapidă”, a declarat Klaus Iohannis.

Eurostat: România a avut cea mai mare inflaţie din UE şi în luna februarie

Amintim că, potrivit , România a avut în februarie, pentru a doua lună consecutiv, cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană.

Inflația în UE a scăzut în februarie la 2,8%, față de 3,1% cât era în ianuarie. Pentru a doua lună consecutiv, România a avut cea mai mare inflație – 7,1%. Pe a doua poziție, la mare distanță, a fost Croaţia (4,8%).

La polul opus, cele mai mici inflații s-au înregistrat în Letonia (0,6%) și Danemarca (0,6%).

Comisia Europeană: Ne așteptăm la un deficit de 7% în România, în acest an

Luna trecută, reprezentanţii Comisiei Europene în urma analizării stadiului implementării PNRR. Cele mai mari îngrijorări vizează situaţia fiscală din România. Țara noastră e singura din UE în procedură de deficit excesiv, deficit pe care ar trebui să-l corecteze. Nu numai că pare că acest lucru nu se va întâmpla, dar reprezentanții CE cred că deficitul ar putea ajunge chiar la 7% la finele anului, mai mare decât a fost cel din 2023.

„Suntem foarte îngrijoraţi de situaţia fiscală din România. Deficitul ar fi trebuit să fie corectat până în acest an. Ultima dată când am analizat cifrele anul trecut, ne aşteptam la un deficit de peste 6% şi se presupunea că va scădea în acest an. Vedem că tendinţa merge în direcţia greşită. Execuţia deficitului în prima parte a anului este slabă. În momentul de faţă, mă aştept ca deficitul să fie mai aproape de 7% din PIB în acest an. Deficitul fiscal combinat cu deficitul de cont curent este îngrijorător şi reprezintă o ameninţare pentru România în continuare. România are nevoie de un plan fiscal credibil pe termen mediu, cu o reformă fiscală. Este nevoie de reducerea pragului pentru microîntreprinderi”, a specificat Declan Costello, director general adjunct pentru afaceri economice şi financiare DG ECFIN.