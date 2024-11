Dan Cristian Popescu, despre scandalul fermelor de boți: Toți politicienii am întâlnit de-a lungul timpului conturi care păreau false. Odată a trebuit să blocăm întreaga țară India (VIDEO)

Dan Cristian Popescu (PSD) a comentat scandalul fermelor de boți, miercuri, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și spune că toți politicienii au „întâlnit de-a lungul timpului conturi, mă rog, fără poze sau cu poze, care păreau că sunt false, care te mai înjură, îi mai blochezi, adică sunt lucruri care nu sunt de azi, de ieri, sunt de când au apărut aceste rețele sociale sau puțin după”.

Dan Cristian Popescu (PSD), pe B1 TV, despre scandalul fermelor de boți

„Toți politicienii (…) am întâlnit de-a lungul timpului conturi, mă rog, fără poze sau cu poze, care păreau că sunt false, care te mai înjură, îi mai blochezi, adică sunt lucruri care nu sunt de azi, de ieri, sunt de când au apărut aceste rețele sociale sau puțin după. Acum că sunt persoane care își fac aceste conturi și le operează, nevrând să își asume niște opinii, sau că sunt într-o automatizare chiar nu știu. N-am folosit așa ceva, dar am văzut că cam toți politicienii primesc la un moment dat înjurături de la niște conturi”, a declarat Dan Cristian Popescu.

„Probabil, când candidezi undeva sau când devii puțin mai vizibil, sau vrei să spui ceva, atunci apar unii, te înjură, povestesc de familie tot felul de știri false. Noi, din politică, le mai dăm block. Acum, poate să fie făcuți unii să te laude”, a adăugat social-democratul.

Dan Cristian Popescu: Odată a trebuit să blocăm întreaga țară India

„Când am candidat odată la primărie, ne-am trezit că veneau foarte multe conturi din India și dădeau like paginii mele și a trebuit să blocăm întreaga țară India. Nu prea aveam prieteni acolo și așa că am interzis dreptul celor India să dea like paginii. De ce dădeau like paginii? Nu știu, ca să spună după aia, domne`, uitați, și-a cumpărat like-uri din India. Habar n-am. Adică sunt tot felul de utilizări care par pro, dar după aia se pot întoarce împotriva ta”, a mai spus Dan Cristian Popescu.