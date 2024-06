Daniel Băluță: Asta ne diferențiază, în primul rând, de actualul Primar General. Bazându-ne pe rezultatele pe care împreună le-am obținut în acești ani, ne determină să solicităm votul oamenilor (VIDEO)

, primar al Sectorului 4 și candidat pentru un nou mandat, a fost prezent, în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, unde a spus că „cel puțin Magistrala M4, cu cei 2,5 miliarde de euro, astăzi, este o realitate, că există finanțare. Licitația este în desfășurare”.

„Nu vorbim despre ipoteze, vorbim despre proiecte care sunt începute, se derulează”

Daniel Băluță a vorbit și despre alegerile locale din Capitală, atât la nivel de primării de sector, cât și la Primăria Generală. De asemenea, a precizat care este diferența între echipa PSD-ului, la nivel de Capitală, și Nicușor Dan.

„Vreau să vă spun că la aceste alegeri și la modul în care echipa noastră a văzut campania, suntem puțin dincolo de ceea ce înseamnă o dispută politică uzuală, pentru că dacă vă uitați cu atenție, propunerea pe care grupul nostrum, grupul PSD, a făcut-o pentru viitorul Capitalei este una ieșită din comun. Începând de la proiectul aeroportului, de la semnarea contractului pentru Magistrala M4 de metrou, prelungirea Magistralei M2 de metrou. Și nu vorbim despre ipoteze, vorbim despre proiecte care sunt începute, se derulează, iar cel puțin Magistrala M4, cu cei 2,5 miliarde de euro, astăzi, este o realitate, că există finanțare, licitația este în desfășurare.

Pasaje, infrastructură, medicală, infrastructură, culturală, infrastructură educațională, – toate aceste lucruri, de-a lungul acestei campanii, împreună cu doamna primar și împreună cu colegul meu Robert Negoiță le-am prezentat alegătorilor”, a precizat primarul Sectorului 4.

„Asta ne diferențiază, în primul rând, de actualul Primar General”

„De aceea, chiar dacă există acest tip de interpretare, din punct de vedere politic, am preferat ca de această dată să ne axăm pe forța și soliditatea pe care proiectele la care am muncit de ani de zile împreună cu Gabi Firea, împreună cu Robert să le putem implementa. Asta face diferența. Practic, vrem să demonstrăm cetățenilor Bucureștiului că noi suntem un grup, noi suntem o echipă și asta ne diferențiază, în primul rând, de actualul Primar General, care este destul de izolat, din punctul acesta de vedere. Are un alt tip de abordare.

Considerăm că această modalitate de a privi problemele orașului, bazându-ne pe rezultatele pe care împreună le-am obținut în acești ani, ne determină să solicităm votul oamenilor și ne dorim din tot sufletul ca majoritatea covârșitoare să fie alături de această echipă, care știe să construiască”, a mai adăugat Daniel Băluță.