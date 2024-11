Daniel Breaz: Lasconi, Geoană, am văzut ultimele sondaje, sunt undeva în jur de 7% – 8%. Dacă din aceste voturi s-ar duce către Ciucă, ar putea chiar să treacă și peste Ciolacu (VIDEO)

Daniel Breaz, candidat la alegerile parlamentare, a vorbit despre cursa pentru Cotroceni, duminică, la Special B1 cu Eli Roman, și a spus că ultimele sondaje „îl dau undeva la 25% pe domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă îl dau undeva la 20%”.

Daniel Breaz (PNL), pe B1 TV: Lasconi, Geoană, am văzut ultimele sondaje, sunt undeva în jur de 7% – 8%

Întrebat ce părere are despre lui Ilie Bolojan, Daniel Breaz a spus: „Chiar eram astăzi la Cluj (…), la întâlnirea care a avut loc la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, și am văzut live apelul domnului Bolojan vizavi de ceea ce ar însemna voturile responsabile ale românilor”.

„Doamna Lasconi, domnul Geoană, am văzut ultimele sondaje, sunt undeva în jur de 7% – 8% și atunci evident că dacă din aceste voturi s-ar duce către domnul Ciucă ar putea chiar să treacă și peste Ciolacu în turul I al alegerilor, pentru că ultimele sondaje văzute la modul real, niște sondaje corecte, îl dau undeva la 25% pe domnul Ciolacu și pe domnul Ciucă îl dau undeva la 20%, și atunci evident că am avea surprize, dar eu de multe ori am spus, să vedem, că poate nu intră domnul Ciolacu în turul 2 al alegerilor prezidențiale”, a continuat Daniel Breaz.

Daniel Breaz: Cam 25% sunt nehotărâți

„Oricum este o săptămână care se joacă foarte dur. Cam în toate sondajele am văzut, cam 25% sunt nehotărâți și cine va reuși să îi convingă și să îi ducă la vot duminica viitoare pe toți acești nehotărâți vor reuși practic să își ducă candidatul foarte, foarte bine și cu un scor bun în turul 2. Eu zic că după alegeri se va coaliza dreapta”, a mai declarat liberalul Daniel Breaz.